Vecinos de Caleta Olivia se unen para regalar juguetes esta Navidad

Entramos en el mes de diciembre y con ello la víspera de fin de año, donde miles de niños y niñas esperan la llega de Navidad para tener un obsequio.

En Caleta Olivia son muchas las agrupaciones y organizaciones que están coordinando el armado de presentes para este día en particular.

#RegalemosUnaSonrisa es la campaña realizada por un grupo de vecinos del barrio 62 Viviendas para recaudar materiales reciclables y juguetes en buen estado para brindar un presente en Navidad para los niños y niñas de ese sector de Caleta Olivia.

Micaela Villegas, referente de este grupo solidario, habló con La Opinión Zona Norte sobre esta iniciativa y cómo surgió la propuesta.

“Hace tres años que venimos realizando este trabajo. Es un acto de amor, no tenemos padrinos ni colaborador. Lo hacemos entre vecinos que nos llevamos bien, que queremos que el barrio crezca y llegar a los chicos”.

Villegas contó sobre sus experiencias vividas en la infancia, “fue una etapa dura, y siempre esperábamos al camión de Navidad para salir a buscar aunque sea un caramelo, era lo más lindo. Un día me regalaron juguetes de nena y tengo tres varones. Se lo iba a regalar a un amigo, pero me dijo que no porque sus nenas ya eran grandes. Y ahí empezó, les pregunté que les parecía la propuesta, nos unimos y en el 2018 recibimos muchísimas donaciones. Para repartir, nos disfrazamos de Papá Noel”.

Ante la gran cantidad de juguetes recibidos, los vecinos lograron entregar un presente para el Día de los Reyes Magos, en la unión vecinal del barrio. “Hicimos una chocolatada para los nenes del barrio y repartimos los juguetes a todos”, indicó.

Reciclar y regalar

El año pasado, debido a la campaña electoral, la colecta no tuvo la difusión esperada, “no recibimos muchas donaciones, además había falta de plata. El segundo año fue muy luchado, quedaron muchos chicos sin juguetes y por eso este año decidimos hacer juguetes reciclados. Hay muchas ganas, soñando en grande quién dice que algún día podamos salir a repartir en toda Caleta”, dijo con esperanza la joven.

Para realizar los juguetes reciclados, los vecinos piden ayuda con botellas de plástico, tapitas, papeles, tablitas de madera, cartón y tela para realizar ropa a los juguetes.

“Queremos que ningún niño se quede sin juguetes este año. Queremos que los juguetes sean lo más bonitos posible para regalarles una sonrisa”, remarcó Villegas.

Generalmente la entrega la realizan a niños pequeños, “pero un niño es un niño, y todos quieren tener un presente. Los nenes, con algo chiquito, ellos son felices”, manifestó la referente.

Cabe destacar que los vecinos solidarios no cuentan con movilidad propia, es por ello que para realizar las donaciones la comunidad podrá comunicarse al 297-5904620, para coordinar la entrega de los materiales y juguetes