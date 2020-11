Vecinos del barrio Bicentenario y un nuevo reclamo por agua

Hace años que los vecinos de Caleta Olivia vienen reclamando un elemento de vital importancia como es el agua. El suministro comienza a faltar en las épocas de primavera-verano. En estos ocho meses de pandemia se ha insistido en que para evitar los contagios por coronavirus es imprescindible el lavado de manos y la higiene en el hogar. La falta de agua en la ciudad de El Gorosito es un obstáculo para poder cumplir con las medidas sanitarias para no contraer el virus.

Hace un mes, muchos barrios no están recibiendo el servicio y en otros barrios, que surgieron recientemente, no cuentan con la red de agua.

En la madrugada de este jueves, un grupo de 20 personas decidió bloquear el paso al cargadero que se encuentra emplazado en el barrio Bicentenario. Lo hizo con sus vehículos y con la puesta de un tráiler. La medida se concretó porque hace dos semanas los vecinos no tienen el servicio que es suministrado por el aguatero, porque el camionero contrajo coronavirus.

Cansados de esperar por una solución y que desde Servicios Públicos se pongan en marcha para realizar la conexión al caño troncal de la red, los vecinos tomaron esta drástica decisión “hasta que alguien se haga cargo”.

En este sentido, Patricia Osses, presidenta de la Unión Vecinal del barrio Bicentenario, explicó a La Opinión Zona Norte cuáles son los puntos exactos de este reclamo.

“Un camionero dio positivo a Covid y dejó a 80 familias sin el suministro. Otra arista de este reclamo es para que se les pague a los repartidores como corresponde, sino lo hacen a partir del lunes que viene nos vamos a quedar sin la repartición porque si no les pagan, no van a salir. Y el otro es que hay más de 10 calles que están esperando ser conectadas al caño troncal. Muchos buscaron la plata de dónde no tenían por la promesa de tener agua”, indicó.

La situación data de 2019, cuando desde Servicios Públicos les dijeron a los vecinos que si compraban los caños, ellos realizarían la conexión al caño principal.

“Es entendible que nos tocó la pandemia, se atrasó y hoy estamos a noviembre y seguimos esperando”, manifestó.

Durante todo este tiempo, la referente sólo mantuvo diálogo con Giselle Aguirre, subsecretaria de Relaciones Institucionales, pero ella “no nos pudo dar ninguna solución porque hay cosas que escapan de sus manos”. Además habló con Juan José Naves, gerente distrital de Servicios Públicos en Caleta Olivia, “pero sólo fueron palabras”.

Asimismo, el vecino Martín Balbi expresó que “es una falta de respeto, siempre hay una excusa para no hacer las cosas como deben ser. Los bolsillos de los vecinos no están para afrontar estos problemas. Siempre cuando viene SPSE y ve nuestros reclamos, para ellos siempre hay que comprar algo o es la falta de presión y nunca pueden llevar adelante nada”.

Filas

Días atrás, varios vecinos se apostaron en el cargadero de Barilari, ubicado detrás de COPESA, para poder cargar varios bidones con agua y así poder tener al menos para higienizarse. Las filas eran interminables y algunos esperaron más de dos horas para cargar.

Muchos caletenses están cansados de está situación y recordaron cuando, a principio del año 2014, cortaron la ruta el acceso norte para reclamar por el agua. En ese entonces, el país se hizo eco de la necesidad de Caleta Olivia