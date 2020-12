Vecinos del barrio Bicentenario de Caleta Olivia armaron un árbol de Navidad de 7 metros

Vecinos del barrio Bicentenario de Caleta Olivia construyen un árbol de Navidad de más de 7 metros.

La iniciativa fue llevada a cabo por un grupo de referentes del lugar que siempre se juntan para ayudar a quienes necesitan una mano.

Armado del árbol

“Hoy lo que nos convocó con los vecinos es darle un poco de alegría al barrio, estamos trabajando para hacer un ingreso distinto a la rotonda, una cartelería de bienvenida un arbolito que calculamos que está a unos 7,20 metros. En principio iba a estar en 6,20 metros, pero tuvimos un temita así que nos quedó un poquito más alto”, detalló a La Opinión Zona Norte, Eduardo Amado integrante del grupo de vecinos que se encuentran trabajando en el ingreso al barrio todos los días desde muy temprano, con el objetivo de culminar con el proyecto, el día que tradicionalmente de prende el 8 de Diciembre.

“Este año hicimos este arbolito, primero empezó con levantarlo un poco y después quisimos poner algo más un cartel de bienvenida y armamos una platea”. Allí, en ese lugar se colocará un “Gorosito” que ronda los dos metros de alto, una donación de la cooperadora de la Escuela Industrial Nº1.

Amado destacó que en su gran mayoría fue realizado con fondos propios: “Lo estamos haciendo todo a pulmón gente que se suma a trabajar, empresas que nos han ayudado, vino la gente de telefónica de la Municipalidad, una empresa de internet que estuvieron con grúas y con escaleras, nos han dejado para que sigamos trabajando”.

Además, comentó que recibieron el apoyo de una empresa que se va a ocupar del emparejamiento de la rotonda que se encuentra justo en el ingreso, sumándose con el aporte de algunos materiales, “comercios del barrio, el corralón se han portado excelente. El sindicato de petroleros y de camioneros nos donaron varillas para hacer el árbol, el caño lo tenían los chicos de Metegol, la escuela de Fútbol del barrio”, señaló.

Pero la gran mayoría del material fue por donación de los mismos habitantes del barrio, “por ahí pasa gente y nos trae ladrillos, cemento, hierro, maderas, entre otras cosas”, explicó.

Se proyecta su encendido para el día martes a las 00 horas y para la jornada del lunes, durante la tarde tienen programado una entrega de golosinas para los más pequeños del barrio, “si Dios quiere va a ser el día lunes, para esto si han donado comercios, empresas, todavía estamos viendo el horario, porque no podemos hacer una convocatoria masiva debido a la situación en la que estamos, la última vez que hicimos juntamos 300 bolsitas y se llenó de gente, así que no queremos que ningún niño quede afuera”. Agregando que aún no hay un horario preciso, “lo vamos a ir viendo durante el día”, indicó.

Por otra parte, mencionó que la idea es que otros barrios caletenses también se puedan sumar “a hacer algo por su barrio para este fin de año”. Y añadió que el árbol que construyeron el año pasado de 2 metros lo van a instalar en la plaza del barrio