Vecinos de un barrio de Caleta Olivia piden normalizar servicios de gas

Este lunes, vecinos del barrio Esperanza alertaron sobre una explosión de un caño de gas a metros de una vivienda.

La Opinión Zona Norte dialogó con Fernanda González, referente del barrio Esperanza, sobre la necesidad por la que atraviesan respecto a la conexión de los servicios básicos.

“Realizamos una asamblea debido a la explosión de una manguera de gas. Decidimos pedir que se empiece a regularizar este tema y pedir reuniones con Distrigas y el intendente. La venimos peleando hace cuatro años con la organización territorial La Esperanza”, apuntó González.

Este barrio, que se encuentra lejano al ejido urbano, no cuenta con conexión de agua, luz, gas ni la red de cloacas. “Queremos pagar los servicios y no vivir de arriba, a través de gestiones de la organización sólo pudieron conectar la luz. Estamos esperando que nos puedan colocar los pilares que faltan para que puedan largarla. Hasta el momento sólo conseguimos que se pueda rever el tema de las cloacas. Tenemos pozos ciegos que se nos rebalsan y es muy peligroso para nuestros hijos”, remarcó la referente.

Siniestro

Sobre la explosión que ocurrió el lunes, la referente expresó que “es una manguera que pertenece a la red de gas, ahí se pinchó para llevar el gas hacia nuestras casas. No sabría decir qué pasó, porque no estuve en el momento. Estamos conectados ilegalmente, por la necesidad que pasamos. El invierno fue crudo y decidimos conectar del gas para tener a nuestros hijos calentitos. No obtuvimos respuestas desde el Municipio y ahora surgió este problema y queremos ver la posibilidad de que alguien nos pueda ayudar para solucionarlo”.

Alrededor de 187 familias viven en el barrio Esperanza y hay cerca de 400 niños. “Todos los vecinos nos encontramos en la misma situación. Vamos a convocar a los vecinos para pedir una audiencia con el intendente”.

En el caso de obtener respuesta desde Distrigas, “aquellas personas que no puedan abonar el matriculado y el kit, veremos cómo mediar para que puedan acceder. Nos estamos organizando, queremos solucionarles el problema a las dos vecinas que hoy no tienen gas por la explosión”, dijo la vecina.

Algunos vecinos tienen que comprar la garrafa, que cuesta $ 700. “Queremos que nos ayuden con las garrafas sociales”.

Comedores

El barrio cuenta con varios comedores, “tenía un comedor y lo tuve que cerrar porque no pude sustentarlo. La gente a veces no tiene para comer y muchas familias vienen de otros barrios”, cerró González.