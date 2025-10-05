Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la madrugada del domingo 5 de octubre, alrededor de las 00:30 horas, vecinos de la calle Cerro Don Bosco del barrio Vista Hermosa de la localidad de Caleta Olivia, detuvieron a E.I.L.M., de 35 años, luego de que éste fuera sorprendido intentando sustraer pertenencias del interior de un Ford Fiesta de color negro, dominio KLZ-590, que se encontraba estacionado sobre la vereda.

Según la información a la que tuvo acceso el diario La Opinión Austral, al llegar al lugar, los efectivos de turno en la Comisaría Tercera encontraron al ciudadano tendido en el suelo e inmovilizado por un vecino. Los testigos manifestaron que el hombre había intentado robar documentación y otros objetos de valor del interior del vehículo, que tenía una ventanilla abierta.

Asimismo, el propietario del vehículo, un hombre de 33 años que fue identificado por la Policía de Santa Cruz, le relató a los uniformados intervinientes que, al salir de la casa de un amigo, ubicada en la calle mencionada anteriormente, observó al individuo en cuestión dentro de su auto e intentando robar. De este modo, el denunciante logró reducir al ladrón hasta la llegada de los agentes.

Debido a su aparente estado de ebriedad, el delincuente fue trasladado a la Comisaría Tercera, donde quedó detenido en carácter de incomunicado. Tras ser examinado por un médico policial, se dispuso su liberación. El traslado se llevó a cabo debido a que vecinos enojados habían comenzado a reunirse alrededor y las intenciones estaban claras: había alteración social y la posibilidad de que quieran linchar a E.I.L.M.

Por otro lado, este medio conoció que en el lugar se realizaron las diligencias de rigor en forma conjunta con personal del Gabinte Criminalístico. Se dio intervención a personal de la División de Investigaciones de la ciudad en virtud de existir tres cámaras de seguridad en la vivienda e las inmediaciones.

Finalmente, La Opinión Austral conoció que el Juzgado de Instrucción Penal N° 1, a través del doctor Kevin Rearte, dispuso que, una vez cumplidos los plazos legales, el hombre que fue detenido fije domicilio y se le notifique la prohibición de acercamiento al domicilio indicado anteriormente por un período de 15 días.