En un operativo que sacudió a la comunidad de Caleta Olivia, la División de Investigaciones (DDI) desmanteló una organización dedicada a la venta de drogas que funcionaba desde dos puestos de comida rápida instalados en la Plaza 20 de Noviembre, justo frente a una escuela. En los allanamientos se secuestraron marihuana, cocaína, dinero en efectivo y dispositivos electrónicos. Los locales fueron clausurados por no contar con habilitación municipal.

Lo que a simple vista parecía una postal cotidiana de Caleta Olivia -dos carritos de comida atendiendo a vecinos en una plaza céntrica- escondía una red delictiva que operaba a plena luz del día y frente a un establecimiento educativo. Este sábado, tras meses de investigación, la DDI local llevó adelante tres allanamientos simultáneos que permitieron desarticular una organización dedicada al narcomenudeo, con epicentro en los puestos “El Callejero” y “El Chorizo”, ubicados en el espacio antes nombrado.

Uno de los sospechosos tras ser demorado. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado Federal de Caleta Olivia, en el marco de una causa que se venía instruyendo desde hace varios meses y que ya contaba con tareas de inteligencia y vigilancia encubierta. La investigación apuntaba a un grupo que comercializaba drogas en pequeñas dosis, camufladas bajo la fachada de la venta de comidas rápidas.

Dos de los allanamientos se efectuaron en los carritos instalados frente a una escuela, en una zona donde diariamente circulan estudiantes, familias y vecinos. Un tercer operativo se realizó en una vivienda del Barrio 2 de Abril, sobre la escalera 47, donde residían algunos de los sospechosos. Según trascendió, ambos puestos pertenecían a una pareja, cada uno a cargo de uno de sus integrantes, quienes habrían coordinado la distribución de estupefacientes desde distintos puntos de la plaza.

La sorpresa fue mayúscula entre los vecinos, que durante meses frecuentaron los carritos sin sospechar la verdadera actividad que se escondía detrás. Los allanamientos arrojaron resultados positivos. Los efectivos incautaron sustancias vegetales compatibles con marihuana, polvo blanco que dio positivo a clorhidrato de cocaína, balanzas digitales de precisión, alrededor de medio millón de pesos en efectivo, 15 teléfonos celulares y tres notebooks. Todo fue puesto a disposición de la Justicia Federal, que ahora analiza la magnitud de la red y sus posibles conexiones.

Agentes durante la inspección del segundo carrito. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Durante el operativo, también se constató que ninguno de los carritos contaba con habilitación municipal ni con la documentación sanitaria correspondiente. Por tal motivo, personal de Bromatología del municipio labró las actas de infracción y procedió a la clausura inmediata de ambos puestos.

Fuentes judiciales confirmaron que tres personas quedaron supeditadas a la causa y deberán responder por infracción a la Ley Nacional de Drogas. Se prevé que en las próximas horas se amplíen las declaraciones y se analicen los teléfonos secuestrados, donde los investigadores esperan hallar evidencia clave sobre las operaciones de venta y distribución.