Dos delincuentes irrumpieron en una vivienda del barrio Parque en Caleta Olivia, golpearon a un joven y robaron celulares tras forzar la cerradura e intimidar a los moradores con un arma de fuego. El hecho se suma a la creciente preocupación de los vecinos por la inseguridad en la ciudad. En la vivienda posterior se encontraron plantas similares a cannabis sativa, lo que añade un elemento adicional a la investigación.

En la madrugada del martes 30 de septiembre, dos individuos encapuchados y con el rostro cubierto irrumpieron en una vivienda ubicada en la calle Tucumán al 5201 del mencionado barrio caletense. Los delincuentes forzaron la cerradura de la puerta e ingresaron violentamente al interior de la vivienda, donde se encontraban un joven de 21, su madre de 42, y su abuela de 80 años, supo La Opinión Austral.

Tras intimidar a los moradores con un arma de fuego, los delincuentes sustrajeron dos celulares pertenecientes al joven y a su madre. Sin embargo, los ladrones no se fueron con el botín, sino que antes de escapar le dieron una brutal paliza al hijo y nieto de las dos mujeres. El joven fue golpeado con patadas por los asaltantes, salió de la casa ensangrentado a pedir ayuda y debió ser trasladado al Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo”.

Cabe destacar que este hecho sucede en un presente marcado por la inseguridad en la zona norte de la provincia de Santa Cruz, en el marco del violento robo sufrido por una familia de la localidad de Perito Moreno, días atrás, a quienes le sustrajeron 30 mil dólares, joyas y celulares. Alan Martínez, Jorge Azzi y Hernán Vallejos están detenidos luego de ser atrapados tras allanamientos que fueron ordenados por el juez que actualmente se encuentra a cargo del Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N° 1 de Las Heras.

La casa del barrio Parque en la que ocurrió el hecho. (FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL).

Inquietante hallazgo

Durante la investigación, se constató la presencia de 30 plantas de características similares a cannabis sativa en la vivienda posterior al domicilio que fue blanco de robo. Se dio intervención al personal del Gabinete Criminalístico y se encontró una vaina servida de 22mm con signos de percusión. El hallazgo de las plantas derivó en la intervención de la fiscalía Federal de la localidad de El Gorosito, a cargo del doctor Lucas Colla, que investigará su procedencia y posible relación con el robo.

Este hecho se suma a una serie de incidentes que han generado una creciente preocupación por la inseguridad. Vecinos han manifestado su inquietud ante el aumento de robos y hechos de violencia. La comunidad exigió mayores medidas de seguridad y una respuesta más efectiva por parte de las autoridades. La falta de iluminación en algunas calles y la escasa presencia policial son algunos de los factores que contribuyen a la sensación de inseguridad.

Finalmente, La Opinión Austral, conoció que a cargo de la investigación quedaron el Juzgado de Instrucción Penal N° 2, que se encuentra de turno actualmente, y la fiscalía Federal, que tomará intervención en relación al hallazgo de las plantas de marihuana. Se aguardan directivas respecto a las plantas halladas y se prosigue con las diligencias de estilo.