La vecina de Caleta Olivia que sufrió un incendio en su casa del barrio 3 de Febrero, de 45 años, situación por la que estuvo varios días internada en terapia intensiva del Hospital Zonal, habló con el diario La Opinión Austral e hizo un importante y desesperado pedido a la sociedad. Se encontraba sola en el momento del siniestro, estaba inconsciente por inhalar monóxido de carbono y fue rescatada por Bomberos.

De acuerdo a lo publicado por este medio, el hecho ocurrió alrededor de las 05:15 del 11 de septiembre, en la casa 464 que se encuentra ubicada en la calle Marta Crowe. El foco habría iniciado mientras la mujer estaba durmiendo en su habitación, debido a un cortocircuito en un toma corriente que rápidamente se propagó al respaldo de un sillón ubicado en el living. Intervino personal de la Comisaría Tercera y del Cuartel 16° de Bomberos.

Las condiciones de la vivienda son deplorables. (FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL).

Aquel día, La Opinión Austral se había acercado al centro de salud caletense para entrevistar a familiares de la señora que resultó llamarse Noelia Guzmán. De acuerdo a lo que se pudo conocer, a través de personas allegadas, la ciudadana no había sufrido quemaduras y otras lesiones por el fuego, sin embargo, las complicaciones en su estado de salud se debían a la inhalación de monóxido de carbono en el interior de la vivienda, dado al tiempo que estuvo desmayada.

“No me daban posibilidad de vida”

En una entrevista con este medio, Guzmán contó que una vecina, llamada Graciela, fue quien detectó que su casa de estaba incendiando y llamó a Bomberos. “Yo me acosté a dormir a las dos y media de la noche. Y eso pasó a las cinco de la mañana. Estuve tres días en terapia intensiva. El primer día no me daban posibilidades de vida. Pero bueno, me recuperé, acá estoy, volví a nacer, como se dice”, comentó con la voz quebrada y entre lágrimas.

El techo debe rehacerse por las condiciones en las que quedó. (FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL).

Afortunadamente, la mujer no sufrió secuelas físicas, pero las pérdidas materiales fueron totales en el comedor de su casa. “Todo lo que tenía acá en el comedor se perdió, como heladera, sillones, un equipo de música, las plantas, el techo, la alacena y cosas de cocina”, lamentó. El incendio, según le informaron Bomberos, fue causado por un desperfecto eléctrico.

Actualmente, se encuentra trabajando temporalmente, pero sus ingresos son limitados. “Tengo trabajo temporal. Igual no cobro mucho, entro a las 14:30, salgo 19:30 y me pagan 10.000 por día“. Además, debido a las condiciones de su hogar, no puede continuar con sus trabajos de costura. “Hasta que no ponga en condiciones acá, no puedo. Igual tengo que arreglar una de mis máquinas que se me rompió justo ese día”.

Así quedó parte de la casa tras el incendio. (FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL).

La principal necesidad de Guzmán es reparar el techo para evitar seguir inhalando el olor a hollín y quemado. “Ahora lo principal es cambiar el techo, así yo no sigo inhalando todo esto. Estoy necesitando algunas cosas, ya me donaron cemento y ladrillos”. También cuenta con los cables para la instalación eléctrica, pero necesita un electricista para realizar el trabajo una vez que el techo esté reparado y necesita pintura.

Para quienes deseen colaborar con la señora, pueden contactarla al 2975904263 o realizar una transferencia al alias remera.pareja.jujuy. “Lo que puedan colaborar es bienvenido”, cerró diciendo.