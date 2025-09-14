Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Emiliano Bunge, el interno que fue noticia hace semanas por fugarse de las instalaciones de la Comisaría Tercera de Caleta Olivia, y luego por intentar escapar de la Comisaría Segunda, volvió a ser noticia en las últimas horas. El hombre se autolesionó dentro de su celda en forma de protesta y terminó en el Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo”.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso el diario La Opinión Austral, a través de fuentes de la Policía de Santa Cruz, Bunge se estaba autoflagelando cuando fue descubierto por el Cabo Cuarto. Al ser entrevistado, el hombre manifestó que se autolesionó con el objetivo de ser trasladado a la dependencia del 2 de Abril (la Tercera).

Tras el incidente, se procedió al traslado de Bunge al nosocomio, donde fue examinado por el doctor Walter Duzevich, quien certificó diez heridas cortantes superficiales de aproximadamente 03 a 05 centímetros. Estuvo por unos minutos en observación y fue dado de alta en poco tiempo.

Es importante destacar que el interno hizo entrega voluntaria del elemento corto punzante con el cual se habría provocado las lesiones. El objeto fue secuestrado en forma conjunta con personal dependiente del Gabinete Criminalístico de la localidad caletense.

El caso está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción Penal N° 2, que determinará las acciones a seguir en relación con este incidente. Las autoridades locales están evaluando las medidas necesarias para garantizar la seguridad y el bienestar tanto del detenido como del personal policial.

Comisaría Tercera de la localidad de Caleta Olivia. (FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL).

Su primer escape

Bunge ya había sido noticia en el mes de agosto del corriente año, dado a que protagonizó una audaz fuga de la Comisaría Tercera de Caleta Olivia, ubicada en la esquina de Matheu y avenida Eva Perón, en el barrio 2 de Abril. El incidente ocurrió el sábado 9 de agosto alrededor de las 18:30 horas.

Según fuentes policiales, Bunge, quien se encontraba alojado en un calabozo ciego sin instalaciones sanitarias, solicitó permiso para usar el baño. Aprovechando un descuido del personal policial, que se encontraba atendiendo un llamado telefónico, logró escapar por una ventana.

Finalmente, Bunge se entregó en las dependencias del Ministerio de Seguridad, ante la presencia del ministro, el director de la Regional Norte, el comisario mayor Cristian Cancinos, y el secretario Estado de Seguridad.

Comisaría Segunda de la localidad de Caleta Olivia. (FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL).

Su intento de fuga

Días atrás, el preso intentó escapar de la Comisaría Segunda y refugiarse en la Alcaidía. Personal de monitoreo observó a Bunge desplazándose por el sector del techo, con intenciones de avanzar hacia la calle José Hernández. Aparentemente, el detenido pretendía saltar por un pasillo que conecta el área de la cocina con la alcaldía.

Ante esta situación, se dio la voz de alto a Bunge, quien, en pocos minutos, se vio acorralado por los uniformados de ambas divisiones policiales, que se encuentran una detrás de la otra. En un intento desesperado por evitar que lo capturen, el interno se lanzó hacia la parte interna del patio judicial.

De esta manera, se activó un protocolo de seguridad y se realizó una exhaustiva inspección en el predio y un recuento de los internos alojados en la comisaría. Se constató que la totalidad de los detenidos se encontraban en sus respectivas celdas, lo que descartó la posibilidad de una fuga masiva.

Finalmente, durante la inspección, se detectaron daños en la parte superior del baño, específicamente en el techo, lo que evidenció el recorrido realizado por Bunge en su intento de fuga. Un efectivo a cargo del personal de alcaldía relató que la presencia de Bunge en el techo fue detectada gracias a los sensores de movimiento instalados en el sector.