Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Más de un millón de jóvenes de 16 y 17 años, que representan el 3,3% de los electores del padrón, estaban en condiciones de votar este domingo en las elecciones generales, tras una campaña electoral que buscó captar su interés, sobre todo a través de los mensajes en las redes sociales y plataformas digitales.

Según cifras de la Dirección Nacional Electoral, se trata de un total de 1.168.033 jóvenes de entre 16 y 17 años, casi un 47% más que las elecciones pasadas. Por otro lado, dentro de los votantes “jóvenes”, según el padrón electoral, las personas entre 18 y 29 años que pueden emitir su voto son un total de 8.337.914 y representan el 24,29% del padrón.

Escuela N°69 en Caleta Olivia. FOTOS: CAMILA HERRERA / LA OPINIÓN ZONA NORTE

Karen es una de ellas. Votó por primera vez en esta jornada electoral en la ciudad de Caleta Olivia, en la Escuela N°69, si bien en elecciones anteriores estaba en padrón. “Esta vez la familia me dijo ‘tenés que ir'”, expresó, resaltando la importancia que tiene el entorno familiar en estas cuestiones civiles.

“No me fijé si tengo una multa, pero seguro que si, me dijeron que hay que pagar”, añadió sobre las infracciones por no votar.

Sobre estas elecciones, dijo que no le costó elegir porque “me asesoraron mis hermanos y compañeros de trabajo”. En cuanto a la jornada electoral, indicó que “no fue largo, salió todo bien”.

Sin embargo, se le complicó a la hora de entrar al cuarto oscuro: “Me costó encontrar la boleta que quería elegir”, señaló respecto a la cantidad de boletas que había sobre la mesa para meter en el sobre. Vale indicar que en Santa Cruz rige la Ley de Lemas, por lo que la cantidad de boletas tiende a abultarse en los comicios por el amplio número de candidatos de cada espacio.

En cuanto a lo que la llevó a elegir a su candidato, mencionó que se guió por “las propuestas que daban y lo que decían”.

El voto joven

La Ley de Ciudadanía Argentina N°26.774, conocida como Ley de Voto Joven, se sancionó el 31 de octubre de 2012 y establece el derecho de las personas jóvenes de 16 y 17 años, nativas o por opción y no nativas o naturalizadas argentinas, a participar en elecciones, ejercer el derecho al voto y elegir a sus representantes.

Luego de esta reforma las provincias fueron adaptando su legislación para extender el beneficio a los jóvenes de 16 años ya que cada Estado del interior en un marco federal tiene la facultad de dictar su orden político e institucional y en consecuencia su sistema electorales aunque dentro del ámbito de las normas de la Constitución Nacional.

Los candidatos de los diferentes partidos y coaliciones políticas usaron distintas estrategias para llegar a este público mediante la tecnología y, en general, después de las PASO redoblaron sus esfuerzos en las distintas redes sociales y plataformas.