Un colectivo de la empresa Taqsa/Marga en el que viajaban 39 personas volcó esta madrugada en el acceso sur de Caleta Olivia, en la zona de Circunvalación, según informaron autoridades locales y el Hospital Zonal Pedro Tardivo.

El accidente ocurrió alrededor de las 4:50 de la mañana cuando el micro, que se dirigía desde Río Gallegos hacia Comodoro Rivadavia, impactó contra un muro de cemento y volcó sobre uno de sus laterales. El conductor y los pasajeros fueron asistidos de inmediato por bomberos, ambulancias y personal policial.

Según el parte del Cuartel Nº5 de Bomberos “Sargento Demian Ceballos”, se realizaron inspecciones en el vehículo, extracción de equipajes y traslado de los heridos al hospital, la mayoría con lesiones leves.

Estado de los heridos

El Hospital Zonal Pedro Tardivo informó que se asistió a 39 personas, entre ellas 14 oriundos de Caleta Olivia y 24 de Comodoro Rivadavia, además del conductor.

Desde el nosocomio informaron que “durante el transcurso de la mañana, la mayoría de los pacientes fueron dados de alta tras evaluación clínica y estabilización, cumpliendo con los criterios de egreso establecidos”.

Además, señalaron que ocho personas permanecen aún bajo observación en el servicio de Emergencias, “en condiciones clínicas estables, sin signos de complicaciones graves”.

Causas del accidente

Las primeras hipótesis indican que el conductor podría haberse quedado dormido al volante, aunque no se descartan otras causas, como la falta de iluminación en el sector que habría dificultado la visibilidad. Las autoridades continúan investigando las circunstancias del siniestro.