Un vuelco en plena madrugada movilizó al Cuartel 16° de Bomberos de la Policía de Santa Cruz en Caleta Olivia, luego de que un Chevrolet Corsa terminara dentro de una zanja en la zona de chacras, sobre la Avenida Los Inmigrantes. Aunque los ocupantes lograron salir por sus propios medios, la situación exigió una rápida intervención para asegurar el rodado y asistir preventivamente a las personas involucradas.

Según pudo saber La Opinión Austral, el accidente ocurrió durante la noche del domingo, en un sector donde la iluminación es escasa y las condiciones del terreno suelen complicar la conducción. El vehículo, por motivos que aún se investigan, perdió la estabilidad y volcó hasta quedar parcialmente incrustado en una zanja a la vera del camino. Vecinos que transitaban por el área dieron aviso inmediato a las autoridades, lo que permitió que la dotación de Bomberos llegara en pocos minutos.

Al arribar, el personal especializado procedió a asegurar la escena, una tarea fundamental en casos de vuelco para evitar desplazamientos del vehículo o riesgos adicionales. Los bomberos estabilizaron el auto y desconectaron la batería, una medida clave para prevenir cortocircuitos, chispas o posibles incendios en un entorno inestable.

El vehículo tras ser colocado en su posición natural. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Mientras tanto, los ocupantes del Chevrolet Corsa -que habían logrado salir sin necesitar maniobras de rescate– fueron asistidos por el personal sanitario. Una ambulancia los trasladó al hospital de manera preventiva, siguiendo los protocolos habituales en siniestros viales, incluso cuando no se observan lesiones evidentes. La coordinación se completó con el trabajo de personal de Tránsito y la comisaría con jurisdicción en la zona, quienes ordenaron el tránsito y garantizaron la seguridad del operativo.