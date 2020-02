Camioneros particulares encendieron la luz de alarma. El Municipio de Río Gallegos notificó en el puesto de Güer Aike que comenzará a cobrar un “peaje” de 3.640 pesos por camión cada vez que quieran ingresar al ejido urbano por la Ruta 3, camino al Chile o Tierra del Fuego.

“Anoche empezó a circular que iban a cobrar 3.640 pesos en Güer Aike por usar el ejido municipal para poder entrar a Río Gallegos”, exclamó Juan Carlos González, un camionero independiente que hace fletes para Petroquímica Comodoro Rivadavia y hace viajes con cemento desde Pico Truncado a Río Grande y Ushuaia.

Los camioneros particulares que hacen fletes a distintas empresas hicieron correr la novedad a través de grupos de Whatsapp y, según aseguró González en declaraciones al programa “No Tan Temprano” por Radio LU12 AM680 y FM Láser 92.9 de Río Gallegos, están dispuestos a cortar la Ruta 3 a la altura de Güer Aike y no dejar pasar a ningún transporte de cargas hasta que se revierta la medida.

“Si nosotros cargamos mañana estamos dispuestos a parar en Güer Aike, no pagar y no dejar circular ningún camión, estamos dispuestos a aguantar hasta que revean y hagan marcha atrás con esta medida que se está tomando”, dijo.

Foto ilustrativa

“Yo paso entre 3 y 4 veces al mes y es mucha plata 3.640 pesos, son 15.000 pesos por mes”, estimó.

Además consideró que la tasa que quiere cobrar la Municipalidad de Río Gallegos “es inconstitucional porque es una ruta nacional, nosotros no entramos a Río Gallegos, vamos a Río Grande y estamos de paso”, argumentó. “Una abogada me decía si hay un peaje en una ruta te tienen que hacer una ruta alternativa para no pagar”, señaló.

Juan Carlos contó que en su caso, que es independiente, se tiene que hacer cargo de todos los costos. “Trabajo al 40%, yo hago un flete de 100.000 pesos y me quedan 40.000 pesos todo lo demás me lo lleva el Estado”, protestó.