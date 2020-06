Carlos Linares: "YPF tiene que estar en los lugares de producción"

Carlos Linares, ex intendente de Comodoro Rivadavia, ciudad chubutense ubicada a 70 kilómetros de distancia de la santacruceña Cañadón Seco, adelantó a La Opinión Austral su voluntad de acompañar en esta jornada al pueblo de esta última ciudad para recordar el descubrimiento del pozo O-12.

LOA: ¿Qué significado tiene el aniversario?

Carlos Linares: Es un acontecimiento importante, queremos y necesitamos a una YPF gloriosa, ese es el rol que debe cumplir a lo largo de la historia. Cuando Cristina Kirchner tomó la decisión histórica de recuperar el 51% para el Estado, lo celebramos. El país tiene que marcar el rumbo energético.

LOA: ¿El petróleo sigue siendo un polo estratégico?

CL: Ninguno de los pueblos de la Patagonia hubiera existido sin petróleo, las comunidades fueron constituyéndose alrededor de los campamentos industriales, que luego se transformaron en ciudades.

Es importante no perder la memoria, pero a su vez debemos mirar el futuro porque Cañadón Seco, Caleta Olivia, Las Heras, Pico Truncado, Comodoro Rivadavia, Sarmiento y Río Mayo requerimos de una actividad pujante para un futuro mejor.

LOA: ¿Es necesario volver a sentar las bases de desarrollo?

CL: Hay que tener una verdadera política energética nacional, soy un convencido en el rol del Estado y la regulación de los recursos naturales. Por eso cuando YPF volvió a ser de los argentinos, se lo hizo pensando en la independencia energética. En toda esta región trabajamos para que existiera un plan de inversión que dé respuesta a los desafíos actuales.

LOA: ¿Cómo analiza la decisión de YPF de regresar a Las Heras?

CL: YPF en Chubut va a seguir estando en kilómetro 3, en paralelo tendrá mayor presencia en Las Heras y desde allí manejará el tema petrolero de Santa Cruz, como también lo hará en Río Grande para tener presencia en Tierra del Fuego.

No me preocupa si la sede está de un lado del paralelo o del otro. El debate es si queremos que esté en Puerto Madero, me parece que las oficinas tienen que marcar presencia en los lugares de producción, y el lugar es la Patagonia