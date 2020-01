La taekwondista olímpica, nacida en Comandante Luis Piedra Buena, iniciará el año con un campus de entrenamiento en Buenos Aires, convocado por los cuerpos técnicos a cargo de las selecciones masculinas y femeninas. Hace tiempo está radicada en La Plata, pero mantiene lazos con el sur.

La santacruceña radicada en la ciudad de La Plata no tiene intención de cortar vínculos con el sur y en forma constante cuenta, por las redes sociales o en contacto con LOA, las actividades que realiza.

Ella estudió en el Colegio Secundario N° 1 Juan Francisco Tognon de Cmte. Luis Piedra Buena y tras su decisión de sumar conocimientos, finalizó la Licenciatura en Comunicación Social, recibida en la Universidad Nacional de La Plata.

De chica participó en torneos provinciales en Santa Cruz y se colgó medallas de oro, plata y bronce en lucha. Cuando se fue a estudiar a La Plata, participó en torneos provinciales (Buenos Aires) y nacionales, también consiguiendo medallas.

Entrena en un espacio que forma atletas para selección, donde los entrenadores son muy profesionales y consolidan lo que denominan la “Familia CIT”.

“Quiero destacar esto, porque el tiempo (cada instante) es algo muy valioso para cada persona, ya que es algo que no se recupera. Jeovani Baeza y Fernanda Garrido me han dedicado mucho tiempo y me han incentivado mucho para que hoy esté donde estoy”, asegura.

El campus

Durante la última semana del mes, Cazzappa, que forma parte del equipo nacional, asistirá a un campus nacional para deportistas adultos en el CeNARD: “Estoy convocada junto a dos chicas más de la ciudad de La Plata, rumbo al pre olímpico continental, en el que no estoy incluida porque es para deportistas de peso más ligero que el mío. Eso lo define el cuerpo técnico. En mi caso, este año tengo que competir en el Panamericano que se disputa en el mes de junio”.

Una de las novedades que compartió en sus redes sociales fue la entrega de indumentaria deportiva de parte del gobierno de Santa Cruz: “Lo que pasa es que el año pasado me convocaron para el Sudamericano y como hay desfinanciamiento, va a estar complicado para todo. Para el Sudamericano tuve que pedir ayuda y algo me brindó el Municipio, y decidí guardar una parte para el Panamericano que será en Costa Rica”.

Volviendo al tema del campus, acotó: “Los técnicos convocaron a varones y damas, todos medallistas internacionales en los distintos puestos. Obviamente estará el equipo olímpico, con el que más que nada se va a trabajar para todo lo que tiene que ver con un entrenamiento en el Centro Nacional de Alto Rendimiento”. Ella entrena en el Centro Integral de Taekwondo de La Plata y junto a otras dos deportistas, recibieron la notificación. “Siempre decimos que todo sirve para la experiencia” y en ese camino sigue, sumando, aprendiendo y experimentando.