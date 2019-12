Cannabis medicinal: tratamiento, dosificación y precauciones

¿En qué pacientes es aconsejable el uso medicinal de la marihuana? ¿Importa la edad? ¿Cómo son las dosis? ¿Qué derivado de la planta conviene y en qué casos? ¿Hay efectos secundarios, contraindicaciones y riesgos? Todas estas, y muchas más, son las preguntas que intenta responder la ciencia hoy en día.

Ya está probado, decenas de familias en Río Gallegos, y millones en el mundo, están utilizando cannabis o sus derivados como paliativo, no cura, dicen los médicos, pero ¿quién discute que no mejora la salud de un paciente que comienza a comer, duerme mejor, sufre menos dolor o reduce las convulsiones hasta casi librarse de ellas?

Se debate mucho en la actualidad sobre la legalización o no del cultivo y/o autocultivo, el cuestionamiento sigue siendo ético, pero no se enfoca en lo que pasa, en la realidad que viven la mamá o el papá que pueden ver a su hijo aliviado.

El médico argentino Marcelo Morante es un pionero en este tema y además de formarse sobre el uso terapéutico de la planta y capacitar a profesionales de la salud en Argentina y Latinoamérica, impulsó la creación de un laboratorio en el Centro de Investigaciones del Medio Ambiente de la Universidad Nacional de La Plata, que desde 2016 trabaja para brindar las respuestas necesarias.

“El cannabis nos viene a interpelar el trabajo en equipo, pero la temática cannábica no escapa de cualquier proceso de sufrimiento y de cómo podemos acercarnos como equipo de salud y eliminar nuestros preconceptos”, decía días atrás el Dr. Morante, en una charla que brindó a salón lleno en la UTN.

Son muchas las preguntas que se hace la comunidad “y hay múltiples respuestas, porque quien se defina como un destacado del cannabis medicinal creo yo que se equivoca, el cannabis tiene mucho por responder y la sociedad científica un poco se alejó por estigmatización, pero fue la sociedad la que le puso un sentido”, decía el también profesor de la UNLP.

Hay que reconocer que existe a nivel mundial una gran intranquilidad por el acceso a productos no controlados y al mercado no regulado, “pero así como están los preocupados, estamos los que pensamos que el cannabis medicinal es una oportunidad como herramienta terapéutica”, afirmaba el médico argentino, y ahí es donde radica la importancia de involucrar a la ciencia.

También existe un gran recelo sobre el uso de los opioides, sobre todo por el abuso que genera números alarmantes de mortalidad en todo el mundo. En este sentido, el Dr. Morante analizó que “la morfina, que es una herramienta más que necesaria en la medicina, ahora, mal utilizada nos puede llevar a la muerte” y son esas estadísticas las que impulsan a la ciencia a buscar alternativas.

El dolor es un desafío para la medicina, porque uno de cada cinco habitantes del planeta sufre dolor crónico, “esa es la gran epidemia, por eso genera interés el cannabis, por el impacto que puede generar en el dolor, si aprendemos a utilizar la planta como herramienta”.

Sin embargo, en Argentina sólo se creó el marco regulatorio para pacientes con epilepsia, lo que “sólo demuestra que le estamos dando la espalda al conocimiento, pero los médicos sabemos muy poco de la planta, no estamos formados, el cannabis tiene más de 600 compuestos, múltiples efectos y además hay más de 900 variedades de la planta, ahí es donde hay un choque de paradigmas”, analizaba el profesor universitario.

Farmacocinética

El efecto de la marihuana no es el mismo si se consume vía oral, por inhalación (intrapulmonar) o en pomada, algo que “es un concepto farmacológico, la vía de entrega claramente modifica el tipo de acción: si inhalo voy a tener el efecto entre segundos y minutos, y no va a durar más de dos o tres horas; en cambio, si yo consumo un aceite va a tardar en actuar y va a durar mucho más”.

Vía de entrega Tiempo de efecto Pico de acción Duración Inhalada Segundos/minutos 15 a 30 minutos 2 a 3 horas Oral 30 min. a 2 horas 1 a 6 horas 5 a 8 horas

Hay que tener en cuenta que, sin importar la vía de entrega, el efecto psicoactivo debería ser el mismo, si bien el uso del aceite de cannabis, a través de gotas, hace creer a muchas personas, sobre todo gente mayor, que es más medicinal porque no tiene ese efecto secundario, la realidad es que “el frasquito que te vendieron tiene cannabis diluido con aceite de oliva, te hicieron trampa, el mercado de los aceites tiene poco de cannabis”, explicaba el Dr. Morante.

Ahora bien, las familias que cultivan marihuana en sus hogares y ven la planta en vivo y en directo, consumiéndola sin intermediarios, son las que están recibiendo las propiedades reales, que es donde se ven los resultados positivos, por eso hay que dejar los tabúes de lado y “tenemos que discutir lo mejor para el paciente, lo mejor para el sufrimiento, ahí es donde está nuestro debate”.

Dosificación

La forma de dosificar es personalizada, cada paciente tiene un esquema distinto y es necesario encontrar una dosis para el joven y otra para el adulto mayor. “No sólo para el cannabis la dosificación es individual, sino para cualquier herramienta, por ejemplo, el clonazepam”.

Lo ideal es comenzar con dosis bajas y analizar las preferencias del paciente y su experiencia clínica, haciendo eco tanto de los efectos negativos como de los beneficios sintomáticos y positivos.

Sobre la vía a elegir, el especialista explicó que el mercado del aceite surge solamente porque está mejor visto socialmente, por prejuicios. “Les dábamos a los abuelitos para inhalar cannabis y sentían miedo, ‘voy a ser el abuelo loco’, decían y empezaban con crisis de pánico, y lógicamente tenían efectos adversos, porque interfería en el impacto lo que el abuelo pensaba”.

Si bien los efectos adversos no son graves, sino sólo mareos, somnolencia, boca seca, etc., hay que analizar los efectos a largo plazo en el uso medicinal, porque “acá tenemos poco andar, pero si bien faltan datos, no podemos negar la herramienta, lo que podemos hacer es plantear pautas de precaución”.

En este sentido, el profesor destacó la importancia de tener en cuenta qué otros medicamentos consume el paciente, para analizar su posible interacción con la marihuana y mencionó a las embarazadas, ya que “el sistema endocannabinoide participa en la mutación neuronal, entonces, si hay un cerebro en desarrollo, yo no le daría cannabis; tampoco lo usaría en un paciente psiquiátrico, porque pueden tener trastornos psicóticos; también hay que tener cuidado con el abuelito, porque depende de su memoria y esta no debe verse afectada”.