Carambia quiere elegir al vocal por la oposición del Tribunal de Cuentas

El líder de Moveré y ex candidato a gobernador criticó la postura de la oposición provincial y pidió lugar en la toma de decisiones. Junto a Gardonio de San Julián es uno de los dos únicos intendentes fuera del Frente de Todos. Dijo que no quiere quedar aislado y que tiene vínculo con el diputado Sergio Massa.

El intendente reelecto de Las Heras, José María Carambia, participó este martes del encuentro de intendentes del Golfo San Jorge junto a funcionarios de Santa Cruz y Chubut. Al término del encuentro, habló con La Opinión Zona Norte respecto a cómo vislumbra los próximos cuatro años de gestión para su localidad.

Conversaciones con Massa

Carambia es el referente máximo de Moveré y uno de los dos intendentes opositores al Frente de Todos, junto a Daniel Gardonio, el radical de Puerto San Julián. Sin embargo, no descartó la invitación de José Lludgar de Petroleros Jerárquicos y se sumó a la mesa que debatió el futuro de la región.

“No queremos quedar aislados y discriminados. Trabajar en bloque nos parece importante”, dijo al respecto.

“Josema” se define como peronista, fue candidato a gobernador por Nueva Santa Cruz y tiene a su hermano en la Cámara de Diputados dentro de Juntos por el Cambio. Sin embargo, a raíz de la unidad del PJ, y para demostrar que no quedará aislado, como expresó, sostuvo que a nivel nacional mantiene una relación con el diputado nacional y futuro presidente de la Cámara, Sergio Massa, entre otros.

Un lugar en la oposición

El intendente de Las Heras marcó que para considerarse parte de la oposición provincial, esta debería incluirlo como Moveré. “Si la minoría del Tribunal de Cuentas la eligen los partidos que perdieron no nos dan participación no nos sentimos parte de nada. Espero signos políticos y gestos para ser parte de la oposición”, lanzó respecto al lugar que quedó vacante tras la salida de Javier Stoessel, y agregó que aún falta mucho para la próxima elección y que este es el momento para gestionar. “Saldremos a la cancha en dos años”, sumó.

Para Carambia, la peor gestión es la que no se hace. Considera que tras cuatro años frente al Ejecutivo Municipal aun quedan cuentas pendientes. En ese punto, hizo referencia a obras que se hicieron con fondos propios, como una red de gas, y reclamó al Gobierno Provincial el pago de la misma.

4 años más

“Voy a encarar esta gestión con más aprendizaje, buscando no cometer los mismos errores. Un ejemplo de ello es esperar que vengan las soluciones cuando te prometen algo y la gente espera la respuesta. Otro ejemplo, cuando Nación y Provincia ofrecían algo que uno anunciaba y después no se concretaba. Después de 4 años de gestión uno aprende y no se enoja tanto”, explicó.

Respecto a obras, también habló del Plan Nacional de Hábitat. Recordó que aún queda pendiente concluir 30 de las 50 convenidas y que se esperan los reembolsos de la próxima gestión del Gobierno Nacional. En ello trabaja el diputado nacional Antonio Carambia.