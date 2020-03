Dentro de tres semanas, Carla Trevisi saldrá a la cancha para representar a Argentina en el Panamericano de Maxi Básquet. Para la santafecina de nacimiento y santacruceña por elección, este será su debut en la albiceleste. Las expectativas de la jugadora de Las Moras de Comandante Luis Piedra Buena.

* Por Belén Manquepi Gómez

[email protected]

Por primera vez, Argentina será sede del Campeonato Panamericano de Maxi Básquet Femenino y Masculino. Será del 20 al 29 de marzo en Paraná, Entre Ríos, con más de 170 equipos en categorías que van de +30 a +80.

Integrando la Selección Argentina Femenina +35 estará Carla Trevisi, jugadora de Las Moras de Comandante Luis Piedra Buena.

Trevisi es santacruceña por elección. Nacida en Elortondo, provincia de Santa Fe, comenzó a jugar al básquet cuando tenía cinco años en el Club Atlético Elortondo (CAE), donde estuvo hasta los 17 años. Para desarrollar sus estudios universitarios se mudó a Córdoba, donde se probó en Deportivo Córdoba y luego en Atenas. En El Griego jugó durante cinco años en Primera, logrando festejar el campeonato. En 2012, eligió Comandante Luis Piedra Buena para desempeñarse como profesora de Educación Física y desde hace cuatro integra el equipo de Las Moras, participante de la Liga de Básquet Riogalleguense y último campeón de la categoría Maxi Femenino.

Ultima práctica de selección en Rosario, Santa Fe.

“El año pasado fuimos invitadas con Las Moras a un Regional que se hacía en Comodoro Rivadavia y como delegada del equipo, me puse en contacto con una de las chicas que es delegada de la Federación Femenina de Maxi Básquet (FFEMAR), ella me contactó con Verónica Balbo, que es la vicepresidenta de la Federación Femenina de Maxi Básquet”, cuenta Carla a Latidos.

Balbo le preguntó si quería ser delegada de Santa Cruz para la FFEMAR, Trevisi aceptó y a través del grupo de delegadas en WhatsApp, se enteró del Panamericano. “Pregunté si me podía anotar, me dijeron que la participación era abierta a cualquier jugadora que tuviese ganas de participar”. En el proceso de formación de la selección se desarrollarían cuatro prácticas, de las cuales dos eran obligatorias. La piedrabuenense se enteró de esto cuando ya se había realizado la primera en Paraná, pero afortunadamente pudo presentarse a las siguientes en Gualeguaychú (Entre Ríos), General Alvear (Mendoza) y Rosario (Santa Fe). En la última, los entrenadores Gabriel Conte y Oscar Cabaña definieron las 12 jugadoras para la Selección A y las 12 para la Selección B. Trevisi fue convocada para la A.

Cuenta regresiva

Nueve equipos jugarán en la categoría +35 Femenino: Uruguay, Perú y Argentina 30 se medirán en la Zona A; Brasil, Argentina B y Puerto Rico 30 en la B, y Ecuador, Argentina A y Brasil 30 en la C.

Será la primera vez que Carla participe de una competencia de este nivel. Entrando en la cuenta regresiva, manifestó que “las expectativas son muy buenas, hay un lindo nivel de juego, es una experiencia única. Aparte de la pasión que uno tiene por este deporte, está el esfuerzo que uno pone para llegar a esto y hacer realidad un sueño. A los 37 años vestir la celeste y blanca es un orgullo”.

Carla Trevisi, jugadora de Las Moras de Piedra Buena, jugará el Panamericano de Maxi Básquet.

“El objetivo es dar lo mejor y dejar en lo alto a nuestro país”, expresó.

Para finalizar, la piedrabuenense agradeció “a mi familia, mi marido, mis hijos, mis padres que me acompañan en todos los viajes, mi hermano y mi familia en general, es un apoyo muy grande y un esfuerzo grande el que hacemos en familia”. Hizo un apartado especial para la comunidad de Piedra Buena que “me ayudó con la compra de unos bonos contribución de la selección que nos daban para poder solventar los gastos de la inscripción. La gente tiene siempre buena predisposición y un gran acompañamiento en esto que me está pasando. Agradezco también a la Municipalidad que colaboró con uno de los viajes y seguramente me ayudará con el viaje al Panamericano”.