Caso Maichil: “Me da rabia y es injusto que no se hayan presentado”

Carmen Barrientos, la mamá de Damián Maichil, el chico que murió de una neumonía aguda mal diagnosticada tras un viaje de egresados, dialogó con LOA a un día de conocerse la sentencia contra dos de los seis imputados. Cargó contra los padres que fueron declarados en rebeldía y agradeció el trabajo de los jueces. “Esperemos que mi hijo pueda descansar en paz”, aseveró.

*Por Martín Muñoz Quesada

Eran los primeros días de diciembre del 2008 y los chicos de 9° grado de Río Turbio estaban exultantes: muchos de ellos, por primera vez, iban a salir de la Cuenca Carbonífera embarcándose en su viaje de egresados a la provincia de Córdoba.

Uno era Damián Maichil, de 14 años, deportista, que jugaba en un club de la ciudad y, a menudo, andaba en bicicleta. Su altura no pasaba inadvertida ya que su porte era un poco más grande que el del resto de sus compañeros.

Meses antes Carmen, su mamá, con el objetivo de cuidar de su hijo había ordenado una serie de chequeos médicos para saber cómo estaba de salud. “Siempre tuve miedo, nosotros somos gente que trabaja y nunca habíamos salido de vacaciones, más que nada, el miedo pasaba por los accidentes de tránsito”, indicó ella la semana pasada en el juicio que se realizó en Río Gallegos.

El 14 de diciembre del 2008 fue la fecha elegida para que los chicos de la Escuela N° 60 subieran al colectivo que la empresa Chaltén Estudiantil había contratado para que los lleve a pasar unos días inolvidables en Carlos Paz, destino elegido para que festejen su egreso.

Un rato antes, cuando Damián se iba de su casa, su mamá Carmen rompió en llanto al ver cómo su hijo se iba por unos días. “Anda nomás m’jito, yo soy así de tonta, no te preocupes”, le dijo ella a Damián, quizás sin saber que unos diez días después iba a ver a su hijo desmejorado, vomitando sangre bajando del mismo colectivo.

El viaje había sido normal. Los chicos se divirtieron con las actividades que la empresa tenía preparadas para ellos, pero todo cambió dos días antes de regresar: Damián presentaba fiebre, dolor de cabeza, de panza, tenía mareos y se quedaba dormido en cualquier lado, dijeron luego sus compañeros cuando fueron entrevistados por la Justicia. El solamente fue revisado por un médico en Carlos Paz que le dio una medicina que atendía a los síntomas del muchacho y no al chequeo exhaustivo que el caso merecía.

Esto no lo sabía Carmen. Ella había arreglado con su hijo de no molestarlo y habían acordado que ella iba a hablar con María Ajalla, una madre docente jubilada que había viajado con los chicos como acompañante y que velaría por la seguridad de los estudiantes. “Yo confiaba en ella, no puedo creer que tanto ella como los otros me hayan ocultado lo que pasaba con mi hijo”, dijo ayer en una entrevista con La Opinión Austral.

Tal como lo indicó este medio, el cuadro de salud de Damián no mejoró después de ser revisado por el médico en Córdoba y ya debían regresar a Río Turbio. El colectivo arrancó y el calvario del chico empeoró: la fiebre no bajaba y los dolores eran mucho más fuertes.

La delegación decidió parar en Santa Rosa, pero, quizás por cuestiones del destino, los médicos no pudieron atender a Damián ya que se encontraban abocados a atender a personas que habían tenido un accidente en la zona, y decidieron continuar viaje.

Las ciudades iban pasando, Damián no mejoraba, y no fue hasta cuando el colectivo llegó a Caleta Olivia que los conductores tuvieron que parar por una cuestión técnica propia del rodado. En paralelo y, aunque suene casi cínico, los padres y el coordinador “aprovecharon la parada” para llevar al chico al hospital zonal de la ciudad de El Gorosito.

Javier González, un pediatra, atendió al nene en el centro asistencial y solamente le dio dipirona y otro medicamento que atendería sólo la fiebre del muchacho. Quizás, tanto el coordinador como los padres, confiaron en la profesionalidad del facultativo y decidieron continuar viaje a Río Turbio.

A todo esto, Carmen, una madre que se desvivía por su hijo, continuaba sin saber cómo estaba su hijo, aunque “algo presentí, más cuando supe que el colectivo estaba retrasado”, dijo ayer en declaraciones a este medio.

Padres de los chicos esperaron hasta entrada la madrugada del 23 de diciembre en el hotel Capipe, emplazado en el ingreso a la ciudad de Río Turbio. El itinerario indicaba que el colectivo llegaría a la medianoche y, a partir de allí, se realizaría una caravana por toda la localidad para recibir a los egresados.

La realidad fue otra. Apenas llegó el colectivo, Damián ya no daba más, momentos antes de llegar había vomitado sangre y su estado general era deplorable.

Eladio, el papá del chico, había llegado con la mamá de otra alumna al hotel Capipe a bordo de una traffic similar a la que usa hoy por hoy para transporte escolar. En cuanto vio a Damián, no dudó en llevarlo de manera urgente al hospital de Río Turbio. Pese al esfuerzo de los médicos, el chico murió de un paro cardíaco cuando su corazón no dio más por una neumonía mal diagnosticada.

Los meses fueron pasando y, en algunos momentos, llegó a no haber imputados por la muerte del chico. Tanto Eladio como Carmen buscaban respuestas y no las encontraban en ningún lado. Incluso llegaron a viajar a Caleta Olivia para conocer al médico que había atendido a su hijo y solamente le había dado algo para la fiebre. “Fuimos hasta allá (por la ciudad de El Gorosito) pero justo ese día no estaba”, indicó Carmen.

Debieron pasar once años para que finalmente la causa llegara a juicio. El mismo se hizo en Río Gallegos con la carátula de “homicidio culposo”. Al debate llegaron como imputados cuatro padres que habían viajado como acompañantes, el pediatra González y Leonardo Rigazzi, el coordinador de la empresa.

Los padres acusados fueron declarados en rebeldía porque no se presentaron en la Cámara. De igual manera, como había muchos testigos para comparecer, el debate continuó con los únicos imputados que se presentaron. Rigazzi no estuvo físicamente en el recinto, pero sus intereses fueron velados por el abogado Alberto Luciani, letrado que, por consiguiente, también defendió a la empresa MendiTour (NdeR: razón social de Chaltén Estudiantil) en la demanda civil.

Asimismo, cabe remarcar que, respecto de los padres rebeldes, la causa continuará su rumbo y, posiblemente, tras la feria judicial, sean nuevamente llevados a juicio.

El debate comenzó el jueves y se extendió hasta entrada la tarde del viernes cuando se conocieron los alegatos y pedidos de sentencia para González y Rigazzi, en el fuero penal por el homicidio de Damián. Para ambos, se solicitó una pena 3 años de prisión en suspenso y cinco años de inhabilitación laboral. La sentencia se dará a conocer mañana.

Damián junto a su mejor amigo, durante su viaje de egresados.

Carmen, la mamá del chico, hizo un balance sobre lo que pasó en el juicio, sobre cómo es la vida de la familia a once años de la partida física de Damián y las expectativas que tienen de cara a mañana cuando se conozca la sentencia.

“Cuando escuché el pedido de pena para el doctor me sentí mal, me corrió un frio por la espalda porque, más allá de todo, él también es una persona que debe tener familia y el trabajo es importante”, dijo Carmen, quien, durante todo el debate, se mostró fuerte pese a que en algunos momentos llegó a conmoverse.

“En algunos momentos me sentí mal, fue feo volver a revivir todo lo que pasó, escuchar cómo hicieron sufrir a mi hijo y no haber podido hacer nada porque no sabía nada. Por un lado también me dio rabia saber que los padres que estuvieron en el viaje no estuvieron presentes y los declararon en rebeldía”, aseveró la mamá del chico, indicando que fue un “acto de cobardía” por parte de ellos.

Al igual que lo que dijo su abogado querellante durante el debate de la semana pasada, Carmen indicó: “Todos pusieron su granito de arena, era una muerte evitable, si me llamaban, yo me tomaba un avión y las cosas podrían haber sido diferentes”.

En relación a las expectativas para conocer la resolución del tribunal encabezado por Jorge Yance, la mamá de Damián dijo: “Lo único que queremos es que haya justicia, y si no Dios también va a hacer justicia, esperamos que mi hijo pueda descansar en paz”. Asimismo, no dejó pasar la oportunidad para remarcar y agradecer el trato, tanto de los jueces, como de los empleados de la Cámara.

La pérdida de un hijo nunca es fácil para una familia, y mucho más en las circunstancias en las que falleció Damián. Tanto Eladio como Carmen continúan lamentándose por la ausencia de su hijo.

A los 10 años Damián tomaba su primera comunión.

Damián era el menor de tres hermanos. Las dos mayores eran mujeres y, según Carmen, “él era el consentido”. Damián hoy tendría 25 años y el próximo 27 de febrero cumpliría 26. El día a día para sus padres no es sencillo, Eladio todas las mañanas y todas las tardes va al cementerio a dejarle una vela. “lo hace desde el día de su muerte”, indicó Carmen a este medio.

En relación a lo que le pasa a ella, Carmen dijo que para ella también es difícil, “muchas veces lloro y no salgo de mi casa porque no quiero cruzármelos (a los padres que viajaron como acompañantes a Carlos Paz) ellos hacen su vida, la principal responsable, en la que yo creía que iba a cuidar a Damián, sigue haciendo su vida como si nada, es horrible e injusto”.

Para concluir, de cara a lo que va a pasar con los cuatro padres que fueron declarados en rebeldía, Carmen indicó que “va a ser horrible, así como tuve que volver a revivir todo lo que pasó la semana pasada (por el juicio), lo voy a tener que repetir y sufrir de vuelta cuando los enjuicien a ellos”.