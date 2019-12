Cecilia Velázquez habló sobre Facundo Díaz y los sumarios docentes

«He hablado muy poco sobre esto porque la especulación política debe tener el limite de lo ético y me he puesto en el lugar de la madre de Facundo y me parece que la familia necesita tener la tranquilidad necesaria para poder procesar semejante situación de duelo».

Así comenzó la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Cecilia Velázquez a referirse del caso que convulsionó a todo Río Gallegos y toda la comunidad docente de Santa Cruz.

«Voy a ser general en el planteo. En general le quiero decir que nosotros procedimos como marca los protocolos y la ley», dijo la titular del área Educativa en exclusiva al programa «En el Tintero» por Radio LU12 AM680 y FM Láser 92.9.

Sobre el planteo acerca de la lentitud de la Justicia recordó que el Poder Judicial «recibió la denuncia en septiembre de la que nosotros tomamos conocimiento en octubre, cuando se va a hacer el peritaje a la institución involucrada y, como corresponde en el protocolo y lo marca el Código Penal, nosotros procedimos a la separación, previa comunicación y explicación».

Sobre esto dijo que «no solo es un obligación legal sino que también muchas veces se generan en medio de estas denuncias circunstancias en las que es importante que se preserve la presunción de inocencia y el cuidado de la institución que ponen en riesgo a todos los involucrados».

Cecilia Velázquez aseguró que durante el tiempo que estuvo asignado a otras tareas fuera del jardín, de Facundo Díaz tuvo «comentarios de profesores que vienen como viajeros y que decían que veían que estaba bien y contento y a la espera de su resolución».

Por otra parte dijo que «en los medios trascendió un peritaje de parte y no con el diagnóstico del gabinete de Justicia que sigue trabajando».

El 1% de los 12.000 docentes tiene sumarios

Por otro lado y a raíz de la resolución que la Cámara de Diputados aprobó y que pide al Consejo Provincial de Educación que informe la cantidad de sumarios docentes que tiene en curso Velázquez dijo que no son más de 1.200, lo que reprsenta el 1% de la planta docente de a provincia.

«Tenemos 12.000 docentes y no alcanza a ser el 1% que está en circunstancias tenemos 12.000 docentes y no alcanza a ser el 1% que esta en circunstancias entre informaciones sumarias y sumarios».

sobre ese punto reveló que «el Consejo de Educación está resolviendo expedientes sumarios de 2012 en adelante».

Abandono del aula y maltrato a chicos

«La ponderación de las causas fueron rotando en 2016 y 2017 al abandono de servicio. Muchos educadores, en la proporción que digo, se fueron y nunca avisaron que se iban», explicó la presidenta del área de Educación sobre la época en que el mismo colectivo docente paralizó las escuelas y muchos estudiantes buscaron otras provincias para ir a estudiar, en plena crisis provincial por demora en el pago de salarios.

«Hacia el 2018, cuando empezamos a tener más presencia en las aulas; muchos vinculados al cumplimiento de normativas que implican una transformación cultural importante. La Ley que plantea el derecho de los niños, niñas y adolescentes como centralidad de sujetos de verdad parece que no es ninguna novedad porque tiene muchísimos años, pero la centralidad de los niños como sujetos de derecho implica un cambio cultural».

Sobre esto último dijo que «hay cuestiones en que hay que replantear la vinculación en las instituciones porque están vinculadas al maltrato, vinculadas al abuso o posibilidad de grooming (acoso por internet) y son cuestiones que tiene que ir atendiendo y dando el procedimiento que corresponde».

En ese sentido dijo que están «trabajando con la Defensoría de los Niños, Niñas y Adolescentes porque ocurre que puede tener por protocolo que un situación penal como puede ser vinculado a consumo de sustancias o venta, en el caso que implique a adolescentes, tenemos que asegurarnos que esté allí la Defensoría tenga tratamiento que le corresponde a una persona que es menor de edad».

«Lo mismo podemos decir con la Ley de Género y de ESI que son cambios culturales profundos y la escuela es caja de resonancia».

«Hay cuestiones que requieren que todos seamos cuidadosos y prudentes. Están todas las herramientas en la Justicia y las instituciones e incluso en las organizaciones para generar los caminos con las acciones y marco valorativo que debemos tener en estos casos», finalizó.