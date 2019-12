CFK: “A mí me va a absolver la historia”

La ex presidenta y actual vicepresidenta electa, Cristina Fernández de Kirchner declaró ayer en la causa por la obra pública santacruceña. Durante tres horas dio un pormenorizado análisis sobre los procesos de licitaciones que se llevaron adelante en la provincia, las causas por corrupción que circularon por el juzgado de Rosana Suarez y el Federal riogalleguense, su vínculo con Lázaro Báez y de por qué todo obedece a una maniobra contra el peronismo.

CFK había reclamado al tribunal que su indagatoria fuera transmitida en vivo, pero los jueces denegaron ese pedido. Cuando pasaron algunas horas de que terminara su declaración, posteó en sus redes: “Esto es lo que no querían que se supiera. Esto es lo que no querían que vieras ni escucharas…», un adjunto, el video de tres horas con un final épico.

Atravesado por la idea del ‘lawfaire’, Cristina Fernández arrancó su indagatoria como la consecuencia de un plan “ideado por el gobierno saliente” que comenzó obligándola a entregar el poder un día antes de lo previsto, el 9 de diciembre de 2015 y que siguió con jueces de la Corte designados por Decreto y la expulsión de la procuradora.

No se olvidó de la DaJuDeCo, el órgano de las escuchas telefónicas que su gobierno tuvo bajo la órbita de la Procuración y que actualmente está en la Corte, donde el juez federal subrogante de Río gallegos, Javier Leal de Ibarra es una de sus máximas autoridades. De ahí salieron los audios tomados ilegalmente de conversaciones que tuvo con sus funcionarios y que “se difunden en vivo y en directo en programas de televisión que anunciaron cual circo, hoy gran función, las conversaciones de Cristina y de Oscar Parrilli” sin que ninguno en Comodoro Py respondiera por eso.

Luego habló de la búsqueda del ‘la ruta del dinero K’ que en verdad fue “el dinero de la sucesión” de Néstor Kirchner a favor de sus hijos, que estuvo en un Banco Nacional, en caja de ahorro y no es paraísos fiscales.

Todo arranca con Iguacel

“Todo se inicia con una denuncia de Iguacel, que primero fue administrador de Vialidad Nacional y después ministro de Energía, puesto del que fue eyectado cuando había decidido que el perjuicio que las devaluaciones del dólar le habían causado a las energéticas, fuera solventado por las facturas de todos los usuarios y usuarias”, recordó.

Iguacel, que antes que eso había sido ejecutivo de Plus Petrol una petrolera que interviene en Vaca Muerta, fue designado en Vialidad el 12 de enero de 2016 y el día siguiente, “la primera resolución que saca, la número uno, de la es investigar todas las obras de la constructora Austral, propiedad de Lázaro Báez, realizadas en la provincia de Santa Cruz. Raro”, contó.

Quince días más tarde, la auditoria finalizó y se llevó el resultado ante el juez Ercolini, lo que generó que la fiscalía solicitara “información de las obras que se habían realizado en los últimos doce años”.

Fue entonces que CFK comenzó a leer el listado de todas las empresas que tuvieron obra pública en la provincia que hoy gobierna su cuñada, Alicia Kirchher, pero que entonces estaba bajo el mando de Daniel Peralta: Carranza, JCR, Paolini Hermanos, Esuco, carteloni, Austral, Kank y Costilla, IECSA, Juan Felipe Gancedo, Petersen, entre otras.

El 12 de junio de 2016, el fiscal Taiano amplió su requerimiento solicitando más información y el 2 de agosto de 2016, luego de que Ercolini le delegada la investigación, este presenta un extenso dictamen requiriendo al titular de Vialidad nacional un listado en el que conste lo percibido mes a mes entre 2003 y 2015 por cada una de las empresas que fueron adjudicatarias de la obra pública vial que pagó nación en Santa Cruz, un listado con todas las obras adjudicadas a Báez y otro listado en el que consten todas las empresas que en el periodo 2003 y 2015 fueron contratadas con fondos de Vialidad Nacional además de un listado de las 30 principales contratistas.

“En el mientras tanto Iguacel había presentado una copia de la denuncia en otra causa que se conoce como causa madre” que surgió en 2008 cuando Elisa Carrió denunció, también ante Ercolini que había una asociación ilícita integrada por el presidente Néstor Kirchner, por muchos de los funcionarios, Lázaro Báez, pero agrega a otros empresarios vinculados con las licencias con el juego. “Una causa que es exactamente lo mismo que se describe en algunas partes del guion que leyó el fiscal de este tribunal”, se quejó.

La auditoría de Iguacel y de la que participaron varios peritos se conoció el 15 de marzo de 2016 y concluyó que “no se evidencias deficiencias constructivas de relevancia, no se encontraron desvíos significativos en cuanto a la correspondencia de montos certificados y trabajos realizados, los desajustes no fueron relevante…”

“Estamos hablando de menos de dos kilómetros de carpeta asfáltica sin terminar” recordó ayer la ex presidenta a la que acusan de haber insertado a Báez en el negocio de la construcción.

CFK se ocupó ayer de contar por qué la obra pública y Néstor Kirchner estaban relacionados de forma estructural.

“Quiero contarles algo, seguramente son hombres porteños y no conocen lo que pasa en el interior. Néstor Kirchner fue intendente de Río Gallegos desde 1987 a 1991 y de 1991 hasta 2003 fue gobernador de la provincia de Santa Cruz, elegido por el voto popular, sobre todo en las ultimas gobernaciones donde fue votado por el 65% en el ‘95 y por el 58% en ‘99. Solamente tuvo el gusto de tener muchos votos en esas dos gobernaciones, pero en la intendencia había ganado por apenas por 111 votos ¿Qué hizo en esos años? ¿Cómo pudo ganar la gobernación perdiendo las elecciones en el resto de las localidades la primera vez? Porque su plan de obra pública dio vuelta literalmente la ciudad. Rotondas, pavimento, veredas, plazas, etc, lo que le permitieron reunir un caudal de votos. Y cuando llegó a la Gobernación ¿qué hizo? Desplegó durante 12 años el más formidable plan de obra pública del que se tenga memoria, desde obras con licitaciones internacionales como el puerto de aguas profundas en Caleta Olivia, que ganó Roggio, pasando por el aeropuerto internacional de El Calafate que lo gano ESUCO, el hospital distrital de Río Gallegos, y podría seguir con pavimento, con rutas…”

Es que, según dijo ayer Cristina “la obra pública, señores jueces, es el único instrumento en países como el nuestro, para generar empleo. Mientras en el país, en la década de los ‘90 se llegó a una desocupación de dos dígitos, la provincia de Santa Cruz era la única del país que, a mayo de 2001 tenía 2,1% de desocupación y el país se caía a pedazos”.

Fue por esa imagen de un ‘gobernador modelo’ que Kirchner tuvo la chance de llegar a presidente, pero ayer la vicepresidenta electa aclaró que tal cosa nunca hubiese sucedido si acaso Duhalde no los ayudaba o si no hubiese había un escenario de profunda crisis. “Sin embargo acá se afirma que había un plan maestro para ser presidente y venir a saquear las arcas del Estado y traer a Lázaro Báez de constructor… ¡Por favor, presenten cosas lógicas!” les recriminó a los jueces.

Tras asegurar que toda la acusación cae en un “absurdo” y el “ridículo”, CFK sostuvo que “el hecho de que una persona se amiga de otra y tenga una empresa no es delito, sino ¿cómo lo llamarían al amigo del alma del presidente de la República, que se quedó con todas las energéticas y nos saquea el bolsillo con las facturas que cobran?” se preguntó , aguda, para luego aclarar que en Santa Cruz la obra pública era muchas veces financiada por el Gobierno Nacional, pero que esos fondos ingresaban al Presupuesto de la Provincia no eran licitadas por Vialidad Nacional.

“Los organismos de control son de la provincia: En primer lugar, está el Tribunal de Cuentas, el fiscal de Estado, que es el que controla la legalidad de todos los actos, y el tercero, la Cámara de Diputados de la provincia que controla la cuenta de ejecución presupuestaria anualmente” por lo que “hay entre mí y el último funcionario de la provincia, por lo menos dos estamentos, y está el gobernador”, insistió sobre un cumulo de funcionarios que nunca se vieron involucrados en la causa.

El escritorio de Néstor

CFK también denunció los atropellos y la violencia con la que se llevaron adelante los allanamientos en su casa, sobre todo la de El Calafate.

“Llama la atención que se hayan cometido las cosa que se hicieron, que un allanamiento como nunca le hicieron a nadie, de tres días transmitidos en vivo y en dicterio ¿estas son garantías constitucionales? Romper casas, el escritorio de mi compañero lo rompió Bonadio, lo sabía la Corte, ¿qué hicieron? Llevarse cosas que no corresponden, entrar a la casa de mi hija con su beba. Estas cosas pasaron en la República Argentina, pero siempre pasan contra los peronistas, siempre, en el pasado y durante estos últimos cuatro años. Nunca vi que le fueran a allanar la casa a stuzeneguer o a de la Rúa para ver qué había pasado con el megacanje o el blindaje”, denunció.

Para cuando surge la denuncia de Iguacel en Vialidad nacional, en Santa Cruz había una previa mencionada más arriba, que hizo Carrió en 2008. Sobre esa retomó la ex presidenta porque ahí aparece un tema de competencia sobre la investigación.

Lo que CFK sostiene es que las obras investigadas y sobre las cuales Vialidad Nacional dijo que no había conflicto, fueron financiados por el Gobierno Nacional, ese dinero n entró a Santa Cruz vía Presupuesto y que, por lo tanto, cualquier irregularidad es un asunto de la justicia provincial.

La causa de 2008 había caído en el Juzgado de Instrucción 3, de Rosana Suarez quien en 2011 desestimó las acusaciones de presunta corrupción y mandó el expediente al archivo.

Luego de eso, en 2013, luego de que saliera al aire el programa de Periodismo para Todos de Jorge Lanata donde se denunciaba a Lázaro Báez como testaferro de los Kirchner, la referente del CCARI en Santa Cruz, diputada del Parlasur y ex esposa de Eduardo Costa, Mariana Zuvic va ante la conjueza Andrea Askenazy Vera para pedir que aquello que se mostró por televisión fuese investigado.

Cuando se pidieron informes para la instrucción, el Gobierno de Santa Cruz le mandó “540 obras de SPSE, de Vialidad, de Fomicruz, de todos los organismos, pero un año y medio después, el 16 de diciembre de 2014 la conjueza federal subrogante se declara incompetente” y el caso se va al Juzgado Provincial de Suarez nuevamente, que resuelve el 8 de junio de 2015 dicta el sobreseimiento de Lázaro Báez y sus hijos. Pero no por ‘asociación ilícita’ sino porque la jueza entendió que, en todo caso, lo que se tenía que investigar era supuesto fraude al Estado.

“Venían a hacer lo que hicieron, a decir que nos robábamos todo mientras endeudaron al país en un PBI, en serio. Pero para eso tenían que convencer de que los que creamos la AUH, los que sacamos al país del endeudamiento éramos todos unos chorros… que se olviden de la grieta, no entienden que no es la grieta, que son los intereses de los millones de argentinos trabajadores que han perdido su trabajo, cerraron empresas, gente que duerme en la calle. No es una grieta, son minorías que empoderándose en base que a todos esto y por errores que hemos cometido y que vienen del fondo de la historia. Había que condenar a un gobierno” lanzó CFK en uno de los momentos más tensos de su declaración.

Luego- y una semana más tarde de que rompiera el silencio el propio Báez y hablara de su cercanía con Néstor Kirchnher- la vicepresidenta electa fue taxativa: “No soy amiga de Lázaro Báez, nunca fui amiga de Lázaro Báez, pero no voy a tolerar que se diga que, porque alguien es amigo de alguien, hay que condenarlo. Eso pasaba en la dictadura cuando te encontraban en una agenda amiga de alguno, te metían en cana o te desaparecían. No voy a prestarme a eso”.

Después de eso, y a modo de cierre, CFK ´dijo que “seguramente este tribunal que es un tribunal de lawfare, que seguramente tiene la condena escrita, lo va a hacer, no me interesa, he elegido la historia antes que ellos me declaren absuelta. A mí me va a absolver la historia y a ustedes seguramente los va condenar la historia” lanzó eufórica en medio de aplausos que estallaron detrás del vidrio y mientras el tribunal le preguntaba si entonces ahora iba a responder preguntas. La respuesta vino tras varios minutos de silencio: “ustedes son los que tienen que responder preguntas”, y dejó la sala.