CHARLY GARCIA COMUNICADO OFICIAL El día miércoles 29 de Enero Carlos Alberto García sufrió un traumatismo en la cadera, del cual ya había sido operado. Esto se debió a una caída doméstica en la que no padeció ningún otro daño. Luego de ser evaluado por médicos especialistas se le indicó reposo y suspensión de todas sus actividades. Un vez estabilizado deberá iniciar trabajos de rehabilitación kinésica. Esta es la causa por la que lamentablemente no esta apto para participar de los compromisos artísticos que tenia pactados a partir de ahora hasta dentro mínimo un mes.