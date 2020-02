Un hombre terminó con lesiones leves por un golpe en la cabeza, cuando el auto que conducía chocó con una palma de luz, en horas de la mañana, en la ciudad capital. No trascendió si se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Un vecino de la ciudad capital debió ser trasladado al Hospital Regional por un golpe en la cabeza, producto de un choque que protagonizó en horas de la mañana.

De acuerdo a la información recabada por La Opinión Austral, el hecho se registró cerca de las 10:00 del sábado y no habría otros autos involucrados. El choque en cuestión tuvo lugar en la calle Alberdi, a metros de su intersección con la calle Catamarca.

FOTO: JOSÉ SILVA

El hombre circulaba solo a bordo de su Volkswagen Polo por Alberdi, a alta velocidad y, en un determinado momento, perdió el control de su rodado, subió a la vereda y terminó chocando un poste de luz de cemento. Afortunadamente, no había vecinos que caminaran por la zona al momento del impacto.

Del caso tomó intervención el personal de la Seccional Segunda que arribó momentos después. Cuando los agentes llegaron, el Polo continuaba contra la palma de luz. El parabrisas del rodado estaba roto, debido a que la cabeza del conductor había dado contra él producto del latigazo por el choque, por lo que se podría presumir que el hombre iba sin cinturón de seguridad.

Como el vecino presentaba una lesión en la cabeza, se solicitó una ambulancia para su traslado y posterior atención. Los médicos arribaron momentos después y llevaron al hombre al centro asistencial regional.

Como no había otras personas involucradas y el hombre no presentaría lesiones de gravedad, los policías se alejaron del lugar y dieron intervención al personal de Tránsito Municipal que debía controlar la documentación del hombre. Por esta situación, no se pudo realizar el test de alcoholemia, de igual manera, le extrajeron muestras de sangre en el HRRG.