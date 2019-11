Chubut: No se paga la cláusula gatillo y advierten sobre paro en 2020

Venció el plazo comprometido por el gobierno del Chubut para pagar la cláusula gatillo a los docentes. Luego del levantamiento del paro, por decisión de una mayoría discutible en el seno de la ATECH, los nuevos incumplimientos estatales provocan advertencias – en Comodoro – sobre un inicio de año sin clases.

Tal como informó La Opinión Zona Norte, el levantamiento del paro docente en el Chubut estuvo supeditado a una serie de compromisos por parte del Estado Provincial. Uno de ellos es el pago de la cláusula gatillo que, en concepto de aumento salarial, debía actualizar los haberes de los educadores de acuerdo a la inflación.

Se trata de un acuerdo previo, que había sido incumplido, y que siempre formó parte del reclamo que llevó a los docentes a garantizar 4 meses sin actividades escolares. Ante las autoridades provinciales de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECH), el nuevo ministro de educación Andrés Meizner, negoció que sería abonado en el término de 5 días culminadas las protestas. Ese plazo venció hace dos jornadas, y los pagos no se concretaron.

Es preciso recordar que la decisión de culminar el prolongado cese de actividades, fue votado por los referentes de 4 de las 6 seccionales del gremio. Sólo Comodoro Rivadavia (seccional Sur) y Puerto Madryn, se opusieron hasta el final. De las restantes, la seccional noroeste había votado en contra y, tras el empate de 3 a 3, dio vuelta su elección.

Así surgió la idea de la “falsa mayoría”, dado que entre las dos seccionales que pretendían dar continuidad al reclamo general concentran la mitad de la comunidad educativa provincial; en cantidad de escuelas, estudiantes y docentes.

Según fuentes cercanas a la administración de Mariano Arcioni, el ejecutivo pretende estirar, al menos hasta enero, el pago adeudado. Esto generó un gran rechazo, principalmente en Comodoro, pero también en Madryn y Puerto Pirámides, en donde se registraron multitudinarias marchas.

Los docentes, más allá del acompañamiento de dirigentes locales, comenzaron a organizarse por fuera de la estructura provincial de la ATECH, y muchos aseguran que, de continuar por el mismo camino “de mentira”, el gobierno provocaría un inicio de ciclo lectivo 2020 sin clases.

ATECH no es el único gremio que intervino en el acuerdo con el gobierno. Por el contrario, son otras cuatro las organizaciones que lo firmaron. Pero, ahora, todas ellas rechazan la posibilidad de una nueva fecha de pago. En lo que respecta a los comodorenses, los referentes de la seccional aseguraron que “la bronca va creciendo, porque nos volvieron a mentir. Lo que más fuerte suena, es que no empezarán las clases en 2020”, anticipó el dirigente Daniel Murphy.

Del mismo modo, enfatizó que “el problema es que, cuando el acuerdo no se cumple no se respetan nuestros derechos. Necesitamos que el acuerdo se haga efectivo, porque no alcanza con reconocer la deuda sino que tienen que pagarla. No se está cumpliendo con la devolución y en cuanto a infraestructura no nos llaman para recorrer escuelas.

Finalmente, manifestó que “mientras queda una deuda pendiente se acumula la cláusula gatillo, la tendríamos que haber cobrado con el sueldo de octubre. En pocos días tenemos que cobrar noviembre, son millones de pesos que el Estado les debe en sueldos a los empleados estatales. La cláusula gatillo, no es un plus, es para recomponer la inflación, venimos perdiendo con la inflación por tercer año consecutivo. En total tuvimos un 33% de aumento, con una inflación que va a llegar a 50%”, subrayó, en diálogo con medios comodorenses.