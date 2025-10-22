Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una mujer fue allanada en Puerto Madryn acusada de utilizar la tarjeta de débito de un veterano de Malvinas para realizar compras millonarias por internet. Según la investigación, la señalada -identificada como Patricia Guadalupe Vega, de 36 años- habría tenido acceso a las claves del plástico perteneciente a la ex pareja de su madre.

El Ministerio Público Fiscal de Chubut informó que el allanamiento se realizó en una vivienda de la calle Estivariz al 1900, donde los agentes secuestraron el teléfono celular de la mujer, el cual será analizado por los investigadores.

La medida fue ordenada por la jueza penal María Inés Bartels, a pedido de la fiscal general María Angélica Cárcano, y ejecutada por la División de Investigaciones de la Policía del Chubut, bajo la conducción del comisario Martín Díaz Baldi.

De acuerdo con los avances de la pesquisa, Vega habría efectuado pagos y compras a través de Pedidos Ya, Google, Netflix, Prime Video, Shein y Mercado Libre, entre otras plataformas. Las operaciones se extendieron durante varios meses y provocaron un perjuicio económico superior a los 4 millones de pesos.

La víctima, un hombre de 62 años, detectó los movimientos no autorizados al revisar los resúmenes de su cuenta del Banco Nación y radicó la denuncia que dio inicio a la causa.