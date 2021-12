Mariano Arcioni promulgó la Ley de Zonificación Minera aprobada por la Legislatura de Chubut

El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, promulgó este jueves la Ley de zonificación aprobada en sesión el pasado miércoles en la Cámara de Diputados chubutense. La norma, Ley 128 de diversificación productiva de la meseta, conocida sencillamente como ley de megaminería, ratifica la explotación del territorio chubutense en zonas como Telsen y Gastre para la extracción minera metalífera y química de plata, cobre y plomo. Fuera del recinto legislativo hubo reclamos.

Después de largos debates que se extendieron en el tiempo desde hace más de un año, se dio por aprobada la ley que permitirá a empresas mineras la exploración en busca de metales. Particularmente, apunta a promover el desarrollo de Telsen y Gastre debido a que son las zonas más despobladas y con casi nulas posibilidades de desarrollo, según reflejan los indicadores económicos y sociales de los últimos 20 años.

El proyecto lo había enviado el Gobierno de Chubut en el año 2020 y tenía dictamen de Comisión, aunque nunca se había tratado en la Cámara. Este jueves a la mañana, tras la aprobación, la ley fue promulgada por el gobernador Mariano Arcioni, a través del Decreto 1285/21 y Puerto Madryn fue la primera localidad en adherirse a la misma.

Leonardo Bowen, jefe comunal de Telsen dio su visto bueno a la ley.

Leonardo Bowen, jefe comunal de Telsen, señaló que “la meseta hace 18 años esperaba este primer paso. Es ni más ni menos que determinar que estos dos departamentos que tienen metales como recursos puedan explotarlos. Eso nos pone contentos”, indicó.

14 sí, 11 no

La ley se aprobó con el voto favorable de Juan Horacio Pais, Roddy Ingram, Emiliano Mongilardi, María Cativa, Carlos Gómez, Gabriela De Lucía, Mariela Williams, Graciela Cigudosa y Pablo Nouveau, del bloque oficialista de Chubut al Frente; Tatiana Goic (Cultura, Educación y Trabajo); Carlos Eliceche (Visión Peronista): Sebastián López (Integrando Chubut), y Adriana Casanovas y Mónica Saso (Frente de Todos).

Con 14 votos a favor y 11 en contra, los diputados aprobaron la ley.

Mientras que los 11 votos negativos correspondieron a los diputados y las diputadas María Belén Baskovc, Rafael Williams, Carlos Mantegna (Frente de Todos); Rosana Artero, Leila Lloyd Jones, José Giménez y Ángel Tirso Chiquichano (Chubut Unido); Manuel Pagliaroni y María Andrea Aguilera (UCR); y Zulema Andén y Miguel Antin (Chubut al Frente).

Argumentos

Los legisladores chubutenses, además, emitieron sus opiniones dando la razón del porqué la elección era acompañar o decir que no a la ley. De esta manera, por el lado de la negativa, los argumentos apuntaron a escuchar al pueblo que se manifestaba afuera del recinto y había conseguido más de 30 mil firmas para la negatividad de la ley.

La diputada justicialista Belén Baskovc consideró que se trata de “un mal negocio para la provincia, y hasta que no se discuta el código minero no habrá condiciones favorables. No hay garantías ambientales y tampoco garantiza el empleo en, por ejemplo, la ciudad de Trelew”. Por su parte, la diputada Andrea Aguilera indicó que “le decimos no a este proyecto pero también estamos acompañando al pueblo de Chubut”, fueron algunas de las negativas.

Puerto Madryn fue la primera ciudad en adherir a la norma.

En la vereda contraria, Carlos Gómez, de Chubut al Frente, manifestó junto a su voto positivo que “se trata de una posibilidad más de desarrollo sustentable en nuestra provincia”, mientras que Carlos Eliceche expresó que con su voto apunta al futuro, “me quedo con esta esperanza que se le va a generar a nuestros vecinos de la Meseta. Mi voto será positivo porque estoy convencido que estamos dando un paso adelante en la provincia”, dijo.

Prohibiciones y proyecciones

El uso del cianuro en la megaminería tiene prohibiciones legales por parte de la provincia de Chubut. Sin embargo, las compañías aseguran que usarán un proceso de flotación. Este método, explican, utiliza reactivos y detergentes a los que se pegan los minerales, por lo que se estima que es menos nocivo para el ambiente.

La Meseta, en la zona de Telsen y Gastre, es la principal apuntada para las exploraciones.

Por otro lado, las proyecciones en torno a la explotación de los terrenos, con base en la ley aprobada, eleva el bono compensador minero al doble del monto original aplicado a esta fecha y se crea un canon inicial de entre 5 y 10 por ciento de la inversión total de cada proyecto. Igualmente, se dará participación a sindicatos y se elevará el monto para municipios que apoyen la iniciativa. Los fondos de las ganancias por esta exploración se reservarán para el pago de la deuda provincial.

¿Qué dice la Ley?

Los principales puntos del proyecto que propone la zonificación en los departamentos Telsen y Gastre para habilitar la explotación minera, tratan sobre los beneficios económicos que tendrán tanto esas zonas como la provincia chubutense. Además, plantea desarrollo sostenible en la meseta mediante un plan ambiental y crecimientos en productividad con creación de fondos para infraestructura.

En ese sentido, la ley aprobada este miércoles en la legislatura chubutense, establece la obligación de presentar un Plan de Acción Socioeconómico Ambiental que considere de sobre manera el desarrollo sostenible en la Meseta.

Comodoro: manifestantes ingresaron al Concejo al grito de 'No es No'.

En otro apartado, apunta a la creación de un Centro para el Desarrollo Productivo que deberá encargarse de la articulación de programas de desarrollo con beneficios por la instalación de la actividad. Igualmente, este centro, tendrá a cargo la creación de fondos de infraestructura y sostenibilidad para la región.

En otro punto, la ley señala la obligación de presentar un plan al momento de cierre de las plantas mineras. Dicho plan debe incluir compromisos ambientales y sociales que permitan que las áreas afectadas sean compatibles con un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo.

Se debe garantizar el Derecho de Consulta a comunidades originarias y la creación de un Centro de Gestión y Monitoreo Ambiental para la Minería que convocará a organismos, entes públicos, nacionales, privados y ONGs. A esto se suma la promoción de participación ciudadana a través del Centro de Desarrollo Productivo de la Meseta.

Agua, trabajo y proveedores

La Ley, fija normas establecidas para el cuidado del vital elemento, entendiendo la importancia de la protección del río Chubut, en particular, y de ríos y arroyos en general.

En torno al ámbito laboral y proveedores, promueve fomentar la cadena de valor, empleo y capacitación. Asume un sistema de “empleo local” que tendrá un cupo mínimo de 80% para trabajadores chubutenses, además de impulsar programas de capacitación a la mano de obra local.

En otro punto, la participación de proveedores chubutenses no será inferior al 70%, con programas de desarrollo de proveedores, articulado a través de Mesas de desarrollo locales. Igualmente impulsa que la exportación del producto industrial de la extracción minera se hará a través de puertos de Chubut.

Las regalías que arrojará la explotación minera, a través de esta ley, constará con un Bono de Compensación Minera que garantizará el desarrollo a partir de inversión social, educativa y en salud, tecnología, investigación y desarrollo y diversificación de la matriz productiva, e infraestructura pública en el territorio provincial.

Por último, la ley obliga a la creación de un Fondo Fiduciario de Infraestructura Económica con fines educativos, sanitarios, habitacionales y sociales, ambientales y de saneamiento, de producción y transporte de energía; obras de riego e hídricas; y, también, un Fondo Fiduciario de Sustentabilidad para capacitación educativa, créditos para micro emprendimientos y fortalecimiento institucional.

Disturbios y reclamos

Tras la sanción de la zonificación minera se produjeron disturbios frente a la Legislatura que se extendieron hasta la madrugada. Además, en diferentes ciudades de Chubut, se organizaron para desarrollar manifestaciones en contra de la ley este jueves en horas del mediodía.

Rawson: activistas derriban vallas cercanas al Palacio Gubernamental.

El enfrentamiento y las corridas durante la madrugada llegaron hasta el frente del Ministerio de Educación de Chubut quedando personas detenidas. El jefe de la Policía, Víctor Acosta, señaló que 30 efectivos resultaron heridos durante las movilizaciones de grupo antimineros en la Legislatura y alrededores. Entre ellos, “un suboficial de Infantería con pérdida de conocimiento y comprometido el ojo”.

Los efectivos intentaron dispersar a los manifestantes que habían iniciado quema de cubiertas, sin embargo, recibieron como respuesta pedradas, por lo que respondieron con balas de goma y gases lacrimógenos.

En el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia, en horas del mediodía del jueves, manifestantes entraron por la fuerza al grito de No es no. Una vez dentro continuaron con sus cánticos en contra de la aprobación del proyecto de zonificación. En Rawson, derribaron vallas cercanas a la puerta principal del Palacio Gubernamental