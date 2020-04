Baja perspectiva de langostinos en Golfo San Jorge

Se espera que la actividad plena de langostino comience en las próximas semanas, pero de antemano llegan informaciones especializadas en pesca que dan cuenta del descenso de la producción; que no será la misma que la de años anteriores, y no sólo por la escasísima presencia del producto en los mares del Golfo San Jorge, sino también porque no hay un estímulo de ventas externas, tras la caída considerable del consumo a nivel mundial.

Consultado sobre el tema, el diputado por Municipio de Puerto Deseado, Carlos Santi, afirmó que “por el momento, lo que hay es una actividad de los barcos poteros, que van a pescar calamar, y que en estos días sigue teniendo demanda”.

El legislador se mostró atento a lo que pueda ocurrir con la prospección que está haciendo el INIDEP por la presencia de langostino en los mares del sur argentino.

Descenso abrupto de demanda externa

Para él, el panorama que se viene no es tan alentador, “no hay tanta demanda, a no ser que cambie, pero sabemos que el principal comprador es China”. “Somos un puerto exportador, por lo tanto será un año difícil porque esta pandemia vino para quedarse”, dijo Santi a La Opinión Zona Norte,en referencia a que los que se procesa en esa localidad suele despacharse a China, Corea del Sur o países europeos.

En lo referente al análisis de la existencia de langostinos, comentó que, en realidad, los resultados dan cuenta de que hay en puertos “del norte y centro de Chubut”, en proximidades a Puerto Madryn.

“Van a definir después de la prospección qué áreas se abrirán para empezar con la actividad”, dijo. Los barcos tangoneros –de pesca de langostino- comienzan su actividad a fines de abril o mayo, a diferencia de la temporada de calamar que inició en enero y que suele finalizar en mayo o junio. “Dentro de todo, en cuanto a la presencia del calamar, se está teniendo buena salida y en la parte de la zona norte donde hay buenos lances”, comentó.

Esperando barcos

Desde Puerto Deseado salieron recientemente algunos barcos y se esperan que vengan a descargar. Suelen ser barcos que están pescando en la zona cercana al Golfo San Jorge, y que les conviene recalar en Deseado; pero si se alejan mucho de estas cosas, directamente van a otros puertos, excepto los que tienen radicación en Santa Cruz.

Cabe acotar que en Puerto Deseado se procesa en fresco o congelado. En el caso del langostino, los compradores solicitan langostinos “colita” o pelados; el calamar en tubo o listo para rabas. También está la fábrica de kami kama de Santa Helena. En cuanto a la merluza, por esta temporada no se trabaja tanto como en otras épocas en esa localidad.

Operarios de Veraz protestan por falta de pago de quincena.

Santi apoya reclamo de operarios de Veraz

A su vez el diputado se refirió al conflicto suscitado en torno a la empresa Veraz (ex Pespasa) cuyos operarios reclaman el pago de “sueldos normales”. Santi calificó como “justo” al reclamo de los trabajadores.

“La empresa sólo paga un asegurado, desoyendo el decreto nacional en donde se expresa que las reglas del juego siguen igual, es decir que se siga pagando de manera normal”, comentó.

“Nosotros acompañamos al sindicato en las gestiones ante el Ministerio de Trabajo provincial y nacional. Sabemos que el Ministerio de Trabajo es la autoridad competente. Sé que ayer –por el miércoles- llegaba un dictamen de intimación para que la empresa pague como corresponde”, contó.

La Opinión Zona Norte se comunicó, además, con Víctor Aguilar, secretario general del gremio STIA, quien lamentó que la firma no cumplió ni siquiera con la intimación de Provincia.

“Fueron los trabajadores a ver sus cuentas, por homebanking, y no entró ni un peso”, dijo. Por lo que, de prolongarse la negativa de la empresa de abonar esos salarios, sucederá lo que venían advirtiendo: una masiva huelga en las nueve pesqueras procesadoras de la localidad.

Para la autoridad laboral provincial es probable que la empresa acceda a sentarse en una mesa de negociación con el gremio. Por otra parte, la compañía hizo un pedido de conciliación obligatoria ante Ministerio de Trabajo de la Nación. La provincia estaría dando por culminada su tarea, dado que no hubo acatamiento de la conciliación obligatoria dictada oportunamente. Hay antecedentes de otros conflictos, entre otros gremios y empresas, donde, luego de que alguna de las partes no cumple la conciliación, terminan pidiendo lo mismo al Ministerio de la Nación. En este sentido, no habría un conflicto de jurisdicciones entre la actuación de uno y otro ministerio.

Pequeña franja de langostinos

Ayer se informó que los primeros resultados de la prospección que se hizo entre los paralelos 41 y 42, en aguas nacionales, muestran un buen nivel de capturas de langostino con ejemplares de tallas L1 y L2, y sin presencia de “fauna acompañante”.

Los armadores consultados por medios especializados como “Mar y Pesca” resaltaron que las operaciones de la flota fueron “muy positivas”, en las dos áreas que se proyectan de manera simultánea.

“Los resultados del primer día al parecer fueron muy similares y la captura diaria rondó entre las 16 a 18 toneladas”, expresaron. “La decisión de mantener vedada esa zona desde el año pasado y prospectarlas recién ahora, fue muy acertada”, destacó un armador de Chubut.

Esta zona es, tal como lo dijo el diputado Carlos Santi, en centro y norte de la provincia de Chubut, ya que el resultado de la campaña de relevamiento de langostino más al sur, en el Golfo San Jorge, y que se llevó a cabo en marzo, habría arrojado un panorama “poco alentador”, porque existiría una disminución de la biomasa de langostino mayor a la temporada anterior; y un alto porcentaje de ejemplares de talla pequeña.

El inicio de la temporada podría sufrir alguna modificación, porque si bien la prospección al norte dio buenos números, es una franja pequeña, que no sería suficiente para toda la flota que espera el comienzo de la actividad de langostino