El diputado Juan Pais, presidente del bloque Arriba Chubut en la Legislatura provincial, realizó un análisis de los resultados electorales del último domingo, cuando el frente Unidos Podemos logró conservar su banca en el Congreso de la Nación.

“Nuestro espacio ha salido fortalecido”, apuntó Pais en conversación con FM El Chubut, al reflexionar sobre los comicios. “Por supuesto que a uno le hubiera gustado que se gane, pero la verdad es que se encuentra en un lugar expectante con posibilidad de convocar a todos los sectores y continuar trabajando con mucha expectativa. Y sobre todo porque se cumplió el objetivo principal que era retener la banca que tenía el peronismo en el Congreso de la Nación”, expresó.

El dirigente valoró el acompañamiento obtenido por el frente en toda la provincia y destacó la importancia del resultado alcanzado.

“El peronismo está más vivo que nunca”

En su análisis, Pais también puso el foco en la lectura política que dejó la elección, tanto en el plano provincial como nacional. «Primero, evidentemente no hay un nivel de insatisfacción con el Gobierno nacional tan alto como uno piensa, aunque el porcentaje es razonable, tampoco es que en Chubut han hecho una elección arrasadora. Segundo, el peronismo está más vivo que nunca, algo que algunos no creían. Lógicamente todos tomamos nota del resultado y analizamos y miramos en función de ello de cara al futuro», remarcó.

El legislador planteó la necesidad de continuar fortaleciendo el proyecto político dentro del justicialismo y de comunicar con claridad las propuestas al electorado. «Habrá que trabajar de cara a futuro para explicar por qué nuestra propuesta es la mejor a la gente y por qué nosotros tenemos vocación de gobernar de una manera distinta», sostuvo.

“Si el peronismo hubiera ido unido, la victoria hubiera sido holgada”

Consultado sobre el papel del dirigente mercantil y ex candidato por La Fuerza del Trabajo Chubutense, Alfredo Béliz, el diputado reconoció que la dispersión del voto peronista incidió en el resultado final. “A nosotros nos hubiera gustado que Alfredo participara de las internas. Me hubiera gustado en todo caso que la discusión se diera por dentro. Donde seguramente luego el resultado en esta elección posterior, si hubiese sido todo el peronismo unido, hubiese sido una victoria holgada. Seguramente hubo una división del voto peronista y una porción menor, pero no poco importante, el voto por Béliz”, analizó.

Una mirada hacia el futuro

Para Juan Pais, el desafío del justicialismo chubutense será mantener la unidad y consolidar el trabajo territorial, con vistas a los próximos turnos electorales. En su visión, los resultados del domingo dejan al peronismo provincial en un lugar de expectativa, con la posibilidad de ampliar su base de apoyo y recuperar protagonismo político.

El legislador concluyó que los resultados «marcan el camino hacia un proceso de reconstrucción» y ratifican que el justicialismo chubutense “sigue siendo una fuerza con peso y representación en la provincia”.