La jornada electoral en Comodoro Rivadavia transcurría con normalidad hasta que un operativo de control detectó una infracción grave en un comercio del barrio Pueyrredón. En la esquina de Rivadavia y Araucarias, inspectores municipales clausuraron un supermercado de origen chino luego de comprobar que se encontraba vendiendo bebidas alcohólicas durante la veda electoral, una violación directa al artículo 71 inciso c del Código Electoral Nacional, que prohíbe la comercialización de alcohol desde las 20 horas del sábado anterior a las elecciones y hasta tres horas después de su finalización.

Según pudo saber La Opinión Austral, el procedimiento fue llevado adelante por personal de la Secretaría de Control Urbano y Operativo, en coordinación con efectivos de la Policía de Chubut. De acuerdo con lo informado por el secretario del área, Miguel Gómez, los controles se desarrollaron según el plan previsto y abarcaron distintos puntos de la ciudad para garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales.

Momento en el que se colocaba la faja de clausura. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

“Tal como estaba programado, se verificaron varios locales comerciales a fin de corroborar que no infringieran la ley electoral. La veda implicaba no comercializar bebidas alcohólicas durante la franja horaria ya estipulada”, explicó el funcionario.

El hecho fue descubierto luego de que varios vecinos denunciaran la situación ante las autoridades municipales. “Durante la tarde recibimos llamados de vecinos que daban cuenta de una situación irregular en un comercio de origen chino, por lo que se dispuso la verificación correspondiente”, precisó Gómez. “Efectivamente se constató la venta de alcohol durante la veda, motivo por el cual se dio intervención al equipo de inspectores de Habilitaciones, que procedió a labrar las actas pertinentes y clausurar el local”, agregó.