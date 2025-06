Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Impulsado por la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la Agencia Comodoro Conocimiento, sigue abierta la convocatoria que tiene por objetivo, reconocer y visibilizar propuestas educativas de alto impacto social que aborden problemáticas concretas del territorio.

Los proyectos seleccionados serán distinguidos durante el encuentro EduCO 2025 y contarán con un espacio destacado para su exhibición en la muestra, que se llevará a cabo los días 26 y 27 de junio en el Predio Ferial.

Desde la organización, la responsable del Programa Capacidades y Habilidades para el Trabajo en el siglo XXI, Cecilia Trigo explicó que “este concurso es una invitación para todos los grupos de personas y/o instituciones, que tengan un proyecto educativo y que deseen transformar ideas en acciones concretas que impacten positivamente en nuestra comunidad. Buscamos propuestas -continuó- que puedan aplicarse en contextos reales, que permitan el acceso al conocimiento, la inclusión, el bienestar y promuevan la igualdad de oportunidades”.

Cuatro dimensiones, cuatro oportunidades

Durante su primera edición en 2024, fueron premiadas propuestas que destacaron por su enfoque innovador, territorial y transformador. Entre los proyectos reconocidos se encuentran: Farmacovigilancia para adultos mayores y niños: campañas educativas para el uso seguro de medicamentos y la prevención de reacciones adversas; A puertas abiertas: programa de formación en panadería-pastelería para jóvenes con síndrome de Down como puerta de entrada a un emprendimiento autogestionado; I Help You: desarrollo de una app con botón de alerta intraescolar, tutoriales y recursos educativos sobre salud mental y riesgos digitales en adolescentes y Lectura fácil para la memoria local: textos escolares sobre la historia de Comodoro adaptados a personas con discapacidad cognitiva o dificultades lectoras.

¿Quiénes pueden participar?

Pueden postularse personas e instituciones que formen parte del sistema educativo en todos sus niveles y modalidades: inicial, primaria, secundaria, terciaria, educación especial, educación no formal, organizaciones sociales, bibliotecas populares, centros comunitarios, entre otros.

Los proyectos deben centrarse en una de las siguientes dimensiones temáticas del concurso: Educación y Sociedad; Educación y Trabajo; Educación, Ciencia y Tecnología; y Educación y Democratización del Conocimiento.

Postulación y bases

Las personas interesadas pueden postular sus proyectos hasta el 13 de junio de 2025 a través del siguiente formulario: https://forms.gle/HYuKYtDGYMc2QNpn9

Las bases y condiciones están disponibles en este enlace: https://bit.ly/ConcursoDeProyectos_Bases

Habrá un proyecto ganador por dimensión, y los resultados se anunciarán durante la muestra EduCO 2025.