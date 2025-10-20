Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un amplio operativo de búsqueda continúa activo en la zona norte de Chubut para localizar a Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69), la pareja de Comodoro Rivadavia con la que se perdió contacto hace una semana.

El despliegue abarca un extenso radio entre Comodoro Rivadavia y Camarones, con la participación de más de 100 efectivos de distintas unidades policiales, Bomberos Voluntarios, Prefectura Naval Argentina, Defensa Civil Municipal y equipos de rescate voluntarios. También colaboran vehículos particulares 4×4 y medios aéreos.

El viernes 17 de octubre, una aeronave localizó la camioneta de los desaparecidos en cercanías del Cañadón de Visser, en el área conocida como Rocas Coloradas. Desde entonces, se intensificaron los rastrillajes con camionetas, cuatriciclos, drones y perros adiestrados.

Las tareas se extendieron hacia la costa, caminos rurales y sectores de pescadores próximos a la estancia Willatoski. En el lugar trabajan agentes del GEOP, División Canes de Comodoro Rivadavia y Trelew, cadetes del Instituto de Formación Policial y personal de la Subsecretaría de Protección Ciudadana.

El operativo está coordinado por el subcomisario Patricio Fabián Rojas, junto al Fiscal General de Comodoro Rivadavia, Cristian Olazábal, quien dirige la investigación judicial.

En las próximas horas se prevé incorporar perros especializados en búsqueda RH, y se activó el protocolo SIFEBU (Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas) para reforzar la cobertura en terreno.