La ciudad de Comodoro Rivadavia atraviesa una creciente preocupación debido a la desaparición de dos jóvenes en la misma semana. Luciano Emanuel Vivar, de 23 años, fue visto por última vez en la zona del kilómetro 8, mientras que Héctor Omar Carrasco, de 30 años, desapareció en el barrio Máximo Abasolo. Ambos casos fueron denunciados el 16 de octubre, y desde entonces no se ha tenido contacto con ellos.

Estas desapariciones se suman al caso de los jubilados Pedro Kreder (79) y Juana Inés Morales (69), quienes también están desaparecidos desde hace más de dos semanas. La coincidencia temporal y geográfica de estos casos ha generado especulaciones y aumentado la preocupación en la comunidad.

Descripción de los desaparecidos

Luciano Emanuel Vivar (23 años): Estatura: 1,75 metros, contextura robusta, peso: aproximadamente 80 kg, tez blanca, cabello corto, lacio y negro, última vez visto en la zona del kilómetro 8.

Héctor Omar Carrasco (30 años): estatura: 1,70 metros, contextura delgada, peso: aproximadamente 70 kg, tez morocha, cabello largo, lacio y negro, ojos marrones, última vez visto en el barrio Máximo Abasolo.

Ambos jóvenes fueron reportados como desaparecidos el mismo día, lo que ha incrementado la inquietud en la comunidad.

Operativos de búsqueda y colaboración comunitaria

La División de Búsqueda de Personas de Comodoro Rivadavia ha intensificado los operativos para localizar a Vivar y Carrasco. Se solicita a la comunidad que brinde cualquier información que pueda ser útil. Las autoridades han habilitado los siguientes números de contacto:

(297) 4082600

Líneas de emergencia: 101 o 911

La colaboración de los ciudadanos es fundamental para esclarecer estos casos y garantizar el bienestar de los desaparecidos.

Contexto de las desapariciones en la región

Comodoro Rivadavia ha sido escenario de diversas desapariciones a lo largo de los años. Según informes, la ciudad suma 22 casos sin resolver desde la década de 1990. Estos antecedentes han generado desconfianza en la comunidad y han aumentado la presión sobre las autoridades para resolver los casos actuales.

La coincidencia de las desapariciones de Vivar, Carrasco y los jubilados Kreder y Morales ha llevado a especulaciones sobre posibles vínculos entre los casos. Sin embargo, hasta el momento, no se ha confirmado ninguna relación entre ellos.

Llamado a la solidaridad y la atención mediática

La situación en Comodoro Rivadavia requiere de la atención y solidaridad de toda la comunidad. Es esencial que cualquier información, por mínima que sea, sea comunicada a las autoridades para facilitar la resolución de estos casos. Además, se insta a los medios de comunicación a mantener informada a la población y a colaborar en la difusión de los datos relevantes.

La desaparición de personas es una situación grave que afecta a toda la sociedad. La colaboración de todos es crucial para garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.

Para cualquier información adicional o para reportar avistamientos, se recomienda comunicarse con la División de Búsqueda de Personas de Comodoro Rivadavia o con las autoridades locales. La pronta acción puede marcar la diferencia en la resolución de estos casos.