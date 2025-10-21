Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El sur patagónico vive horas de profunda incertidumbre. Hace más de una semana que nada se sabe de Alberto Pedro Kreder y Juana Inés Morales, una pareja de jubilados de Chubut, cuya camioneta fue hallada encajada en una zona desolada entre Comodoro Rivadavia y Camarones. Desde entonces, un impresionante operativo de búsqueda por tierra y aire intenta dar con su paradero en uno de los paisajes más hostiles y áridos de la región.

Más de 60 efectivos pertenecientes a distintas fuerzas –Policía Federal, Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y Prefectura Naval Argentina– trabajan de manera coordinada en un amplio rastrillaje que abarca unos 50 kilómetros, partiendo desde el punto donde se encontró la camioneta hasta la Ruta Nacional N° 3. El despliegue incluye tres grupos de perros rastreadores especializados, un helicóptero de reconocimiento aéreo y equipos de la Policía Científica de Esquel que analizan cada indicio en la zona.

Pedro Alberto Kreder (79 años) y Juana Inés Morales (69 años) están desaparecidos hace ya casi una semana.

Según pudo saber La Opinión Austral, el fiscal a cargo de la investigación y el ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, sobrevolaron el área comprendida entre Cañadón Visser y Rocas Coloradas, donde días atrás fue hallado el vehículo de la pareja, una camioneta que permanecía cerrada, sin signos de violencia, y encajada en un terreno arenoso. La hipótesis principal es que Kreder y Morales bajaron del vehículo para pedir ayuda, al no contar con señal de telefonía móvil, pero nunca lograron regresar.

A medida que los días pasan, crece la preocupación. “El tiempo que pasa juega en contra. Estamos trabajando a contrarreloj”, explicó Pedro García, instructor y guía de los perros que participan del operativo. Según detalló, los canes utilizados “están entrenados especialmente para operar en zonas áridas, con vientos que pueden superar los 70 kilómetros por hora”. En esta etapa, los equipos caninos buscan tanto rastros de vida como indicios que permitan reconstruir los últimos movimientos de la pareja.

En las tareas también se están usando cuadriciclos. FOTO: GOBIERNO CHUBUT

La búsqueda se concentra también en refugios de pescadores y zonas costeras, ante la posibilidad de que los jubilados se hayan resguardado del frío y el viento característicos de la meseta chubutense. Sin embargo, el contexto geográfico complica las tareas: el poblado más cercano se encuentra a unos 70 kilómetros, lo que vuelve difícil la hipótesis de que hayan llegado caminando hasta allí.

El Ministerio de Seguridad de Chubut confirmó que se activó el Sistema Federal de Búsqueda de Personas (SIFEBU) y que se trabaja en el copiado y análisis de los teléfonos celulares de la pareja, con el objetivo de determinar si existe información en la nube que pueda orientar la investigación. En paralelo, el comisario Ariel Ríos, coordinador provincial del SIFEBU, supervisa las operaciones en terreno junto a los equipos locales de rescate.

El frente del edificio donde se realizará la conferencia. FOTO_ CHUBUTLINE

El operativo, que continúa durante las 24 horas, es seguido de cerca por las familias de los desaparecidos, que mantienen la esperanza de recibir noticias alentadoras. Por el momento, los investigadores mantienen la teoría de que la pareja descendió del vehículo y caminó en busca de ayuda, pero el paso del tiempo, las bajas temperaturas nocturnas y las condiciones extremas del terreno generan una creciente preocupación.

En tanto, el ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz, junto al fiscal jefe de Comodoro Rivadavia, Cristian Olazábal, ofrecerán una conferencia de prensa esta noche a las 21 horas en la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, donde se espera que brinden precisiones sobre los últimos avances y el futuro del operativo.