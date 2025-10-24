Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El fiscal jefe Cristian Olazábal informó que la intensa búsqueda en el zanjón no arrojó resultados positivos, descartando la presencia de Juana Morales y Pedro Kreder en esa área. La investigación se ve dificultada por la falta de servicio del helicóptero del Ejército y el agotamiento de horas de vuelo del de Prefectura, lo que obliga a priorizar recursos en la zona del hallazgo de la camioneta. La confirmación de la identidad de los ocupantes del vehículo aún depende de análisis científicos.

La búsqueda de la pareja desaparecida desde el 11 de octubre, entró en una nueva fase tras la frustración de los operativos en una zona específica. El fiscal jefe de la localidad de Comodoro Rivadavia, confirmó que el rastrillaje exhaustivo realizado en el zanjón grande, incluyendo grietas amplias y pequeñas, no arrojó ningún indicio de la pareja. La búsqueda en esta área se extendió durante varios días, empleando recursos humanos y técnicos considerables, pero sin el éxito que se esperaba tener.

“Honestamente, no se encontró nada. Así que ahora vamos a redirigir el operativo hacia alguna otra zona“, explicó Olazábal, y señaló que, si bien, no se puede asegurar si estuvieron o no en esa área, se puede descartar que los cuerpos se encuentren allí. La decisión de investigar el zanjón se basó en rumores y datos preliminares que apuntaban a la posibilidad de que la pareja pudiera haber sido llevada a esa zona. Sin embargo, tras la búsqueda exhaustiva, esta hipótesis perdió fuerza.

Operativo de las autoridades en la búsqueda.

Uno de los principales escollos logísticos que enfrenta la investigación es la escasez de medios aéreos, cruciales para rastrear zonas de difícil acceso y para obtener una visión general del terreno. El fiscal detalló que el helicóptero del Ejército se encuentra fuera de servicio desde hace más de dos semanas, lo que representa una limitación importante en la capacidad de búsqueda. Por su parte, el helicóptero de Prefectura ya agotó sus horas de vuelo disponibles, las cuales son consideradas “muy caras” y deben reservarse para instancias finales de la investigación, cuando se tenga una pista más concreta sobre el paradero de la pareja.

Debido a estas limitaciones, se ha decidido concentrar el uso de los recursos aéreos disponibles prioritariamente en el sector próximo al hallazgo de la camioneta, que se considera una zona clave para la investigación. Olazábal confirmó que se han solicitado recursos adicionales al gobierno nacional para suplir estas carencias y reforzar la capacidad de búsqueda aérea. Se espera que en los próximos días se puedan sumar nuevos medios aéreos a la investigación.

Fuerza de seguridad y voluntarios durante la búsqueda de la pareja.

El fiscal destacó que, a pesar de las dificultades, continúan recibiendo información valiosa de testigos y del público, la cual es sometida a rigurosos controles para verificar su veracidad y relevancia. Cada pista es investigada a fondo, y se están realizando entrevistas con personas que podrían tener información sobre el paradero de Juana y Pedro.

Respecto a la identidad de los ocupantes del vehículo encontrado, Olazábal aclaró que la confirmación sigue pendiente de análisis científicos, incluyendo pruebas de ADN. “Por el momento, no podemos afirmar con certeza que Juana Morales y Pedro Kreder sean quienes viajaban en dicho vehículo, las pericias están en desarrollo”, comunicó. Los resultados de estos análisis son cruciales para avanzar en la investigación y confirmar o descartar una de las hipótesis principales.

El caso se mantiene abierto bajo dos hipótesis principales: presunto homicidio o desaparición de personas, siendo la Policía de Chubut la encargada del operativo de búsqueda y el fiscal Olazábal el responsable de la investigación. Se mantiene comunicación permanente con las familias de Juana y Pedro, y se comparte únicamente información verificada para evitar generar falsas expectativas o angustia innecesaria. La investigación continúa avanzando, y se espera que en los próximos días se puedan obtener nuevos datos que permitan esclarecer el caso.