“Ya dejé de ser candidata para hoy darle a la ciudadanía chubutense este cargo, que más que un cargo nosotros decíamos: ‘No se elige un cargo, sino que se elige el destino de nuestro país‘, se elegía entre dejar el pasado atrás y extendernos al futuro próspero, que es lo que nosotros pregonamos”, dijo la diputada nacional electa de Chubut, Maira Frías, al bajar del escenario de la avenida Rivadavia casi Viamonte.

“No vamos con violencia, hemos pasado campañas de mucho desprestigio, de miedo, realmente quien les habla ha visto cosas que bueno, es parte de la política, como lo manifestó el diputado, o sea, aquel que se involucra en política sabe que se mete al barro, pero cuando uno está limpio siempre va a prevalecer la verdad, entonces esa es nuestra manera de actuar”, dijo la representante de La Libertad Avanza.

“Nosotros trabajamos el esfuerzo, reconociendo el esfuerzo de cada uno y sí, obviamente hay muchas cosas por mejorar que lo vamos a seguir haciendo”, advirtió quien hoy celebró junto al diputado nacional César Treffinger y los libertarios de Chubut. “Valoro los medios, valoro que estén acá, agradecida sin lugar a dudas a todos los fiscales por el trabajo extraordinario que hicieron y por toda la militancia que nos acompaña y que nos demuestra el apoyo genuino. Lo voy a sostener, mi fe está siempre en Dios y yo realmente le pedía llegar y ser la primera en ese lugar. Como todas las cosas, todo esfuerzo tiene su recompensa, uno tiene que sembrar para cosechar y el esfuerzo valió la pena“, dijo la nueva diputada nacional de Chubut.

La elección confirmó una dura derrota para la gestión de Ignacio “Nacho” Torres, que no logró quebrar la fuerte polarización entre La Libertad Avanza y el peronismo, en sintonía con el bajo rendimiento del frente Provincias Unidas a nivel nacional.