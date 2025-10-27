Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

“Es la primera vez que pude votar de forma autónoma, que sea secreto el voto”, contó emocionado Javier Ruiz, quien vive con ceguera y este domingo participó de las Elecciones 2025 en la Escuela de Formación Profesional 652, del barrio Pueyrredón de Comodoro Rivadavia.

Hasta ahora, Javier debía ingresar al cuarto oscuro acompañado por otra persona, lo que impedía que su voto fuera realmente privado. Pero esta vez todo cambió gracias al trabajo de estudiantes de cuarto año del Instituto 802, del Profesorado de Educación Especial con orientación en Ciegos y Disminuidos Visuales. “Antes teníamos que entrar con alguien y veían lo que votábamos. Ahora pude hacerlo solo. Estas plantillas vinieron a facilitar muchísimo las cosas”, relató Ruiz en diálogo con Crónica.

La innovación de los estudiantes del Instituto 802

El proyecto, impulsado por docentes y alumnos del Instituto de Formación Docente 802, permitió distribuir unas 100 plantillas en braille en distintas escuelas de Comodoro Rivadavia.

El dispositivo es sencillo pero de enorme valor: consiste en una lámina con pequeñas ventanas numeradas en braille, que se coloca sobre la boleta de votación. Además, cada una contiene un código QR con sonido, que al escanearse reproduce un audio descriptivo sobre la ubicación de cada opción partidaria.

“La columna 1 es para tal partido y tal candidato, uno ya viene con la idea de en qué ventanita vas a poner la cruz porque vas tocando con los dedos”, explicó Ruiz sobre el funcionamiento de la plantilla.

Una experiencia que podría replicarse en todo el país

Aunque este sistema aún no está legislado oficialmente, su aplicación experimental demostró resultados positivos y despertó interés entre las autoridades de mesa y los votantes.

“Esto no tiene nada de malo, las chicas presentaron el proyecto y a nosotros las personas ciegas nos viene muy bien. Ojalá quede establecido por ley para que todos podamos votar de manera autónoma”, expresó Ruiz.

La experiencia en Comodoro Rivadavia se convirtió en un ejemplo concreto de cómo la tecnología y la educación pueden transformar derechos básicos, como el acceso al voto secreto. “Esto nos vino a simplificar mucho las cosas”, repitió Javier, con una sonrisa que, aunque no se ve, se siente en cada palabra.

Un paso más hacia la accesibilidad electoral

La iniciativa del Instituto 802 podría sentar las bases para una política nacional de accesibilidad electoral, permitiendo que las personas ciegas o con baja visión de todo el país puedan ejercer su derecho al voto de manera plena, libre y secreta.

Mientras tanto, experiencias como la de Javier Ruiz marcan el camino hacia una democracia verdaderamente inclusiva, donde cada ciudadano pueda decidir con independencia, sin barreras ni intermediarios.