Familiares, amigos y compañeros despidieron al prefecto Ricardo Soto

Ricardo Adrián Soto fue despedido ayer por la tarde por su círculo más íntimo y sus compañeros de Prefectura Naval Argentina. La ceremonia fue muy emotiva. Mucha congoja en Puerto Deseado, una localidad de unos 15.000 habitantes en Santa Cruz, y donde casi todos conocían a “Richi”, ya sea por su labor en la Fuerza de Seguridad o por su faceta de músico en una banda de rock cristiana.

El velorio de “Richi” Soto fue muy íntimo, y se realizó en el Centro Cristiano 'Jesús te Ama', ubicado en San Martín y Moreno de Puerto Deseado. FOTOS: DAVID CAPITANELLI

Fue alrededor de las 14:30 horas que la Justicia entregó el cuerpo a sus familiares para que posteriormente se iniciara el velatorio, en el Centro Cristiano "Jesús te Ama", ubicado en San Martín y Moreno de esa localidad portuaria. Allí, la Policía montó un operativo para que sólo estuviera una escasa cantidad de personas debido al aislamiento obligatorio que prohíbe la realización de este tipo de ceremonias masivas.

Muchos, entre uniformados, amigos y familiares, se reunieron en la esquina para despedir a "Richi". Su padre, que reside en San Antonio Oeste, y su madre, que vive en Las Heras, también estuvieron.

El cortejo fúnebre. Vecinos en decenas de vehículos acompañaron a la familia y a sus camaradas de Prefectura en el último adiós. FOTOS: DAVID CAPITANELLI

Dentro de la iglesia no podía haber más de 15 personas, la gente tenía que ingresar de a una y permanecer no más de 2 minutos, para dar lugar a las demás personas, hermanos, amigos, compañeros de trabajo y autoridades.

Las ofrendas florales llegaron de muchos lugares. De Prefectura, del Municipio, del Gobierno Provincial y obviamente de sus seres queridos. Cuando ya no quedó nadie por despedirse de “Richi”, hubo un cortejo fúnebre hasta el cementerio, donde esperaba una guardia de honor del personal de Prefectura.

Amigos de Ricardo Soto, con la tapa de La Opinión Austral. “Se fue una gran persona”, dijeron. FOTOS: DAVID CAPITANELLI

“Su deceso ha causado un profundo pesar en el ámbito de la institución, todo el personal de la Fuerza acompaña a su familia con profundo dolor”, señalaron.

El Gobierno Nacional decretó duelo nacional por un día por la muerte del cabo primeroen manos de Pedro Espinoza. En ese marco, plantea que, "en virtud de ello, resulta un deber del Gobierno Nacional honrar la memoria del Cabo Primero Ricardo Adrián Soto, con motivo de su lamentable muerte, en ocasión de hallarse cumpliendo con su deber como integrante de las Fuerzas de Seguridad".

El presidente Alberto Fernández decretó duelo nacional por la muerte del prefecto.

El adiós de un gran amigo

Uno de los tantos amigos de “Richi” habló con La Opinión Austral con quienes compartió algunas palabras acerca del prefecto, a quien conoció hace nueve años cuando recién llegó a Puerto Deseado, y construyeron su amistad en la iglesia.

“Era de esas personas que cuando te veía mal, te levantaba el ánimo. Tenía mucha chispa, en las reuniones de amigos si faltaba él, no era lo mismo”, dijo. En tanto, si tuviera que recordarlo con una frase o una acción, expresó: “Era la persona más feliz del grupo. Unía, no era uno más, era muy especial. Lo mataron cumpliendo su deber, no le echo la culpa a la pandemia, es loco que muera en esta situación”.