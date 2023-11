Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En medio de la reconfiguración de los esquema de poder en Argentina en la víspera del cambio de Gobierno nacional, los gobernadores electos de la región patagónica comenzaron a posicionarse en defensa de los intereses de la región. En este marco, el mandatario electo de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, fue uno de los impulsores de la integración de las provincias australes con el objetivo de tener un mayor peso a la hora de la toma de decisiones en el Congreso de la Nación o desde el mismo Poder Ejecutivo Nacional.

En este marco, Torres dio una extensa entrevista en el programa “Si pasa, pasa”, conducido por Ignacio Ortelli en Radio Rivadavia, y se refirió al escenario post balotaje y el camino hacia la transición hacia el nuevo Gobierno de Javier Milei.

“Más allá de las especulaciones o la incertidumbre que hay con el armado del Gabinete hasta o con cuál va a ser esa agenda de desarrollo, -que todavía son premisas en el aire, no hay nada concreto-, tampoco hay un proyecto de presupuesto que podamos leer, para ver cuales son las variables que estima el Gobierno entrante“, analizó el gobernador electo de Juntos por el Cambio (JxC).

Por otro lado, Torres marcó: “Me parece muy sano la atomización del poder, con una relevancia que hace décadas no tenían los Estados provinciales. Esto por un lado fortalece las instituciones, porque el Congreso va a tener una centralidad que hace tiempo no tenía. Esto tiene dos variables, una de ser garante de la gobernabilidad y otra de tener los anticuerpos necesarios para poner un freno a cualquier iniciativa que consideremos que atenta contra la Argentina o contra los intereses de nuestras provincias”.

En otro tramo de la entrevista, el mandatario electo de Chubut adelantó que el próximo martes habrá una reunión entre los bloques legislativos y los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio, “para trazar una agenda común y ver como vamos a empezar a trabajar operativamente de ahora en más“.

Preocupación por la coparticipación

Tal como se había adelanto en un comunicado conjunto entre los seis gobernadores electos de la Patagonia, existe una preocupación sobre la reducción de la coparticipación federal a raíz de las medidas impulsadas por el ministro de Economía, Sergio Massa, como el “Compre Sin IVA” y la eliminación del Impuesto a las Ganancias para la gran mayoría de los trabajadores.

“Más allá del tema de Ganancias, de subir el mínimo no imponible, la discusión no está en la medida, -que de hecho es una baja de impuestos-, la discusión está de dónde sale la plata. Lo que hizo (Sergio) Massa es una medida proselitista, de campaña, de manera inconsulta con los Estados provinciales”, aseguró Torres en referencia a la eliminación de Ganancias para los trabajadores.

Ignacio Torres gobernador electo de Chubut compartió con los sus pares Alberto Weretilneck (Río Negro) y Rolo Figueroa (Neuquén) la mesa panel: “La visión de las Provincias: sus planes para acelerar el desarrollo en Áreas Convencionales y No Convencionales” del Congreso de la IAPG.

Y añadió: “A Chubut le cuesta aproximadamente dos masas salariales, lo cual en este contexto es imposible afrontar si quiera el aguinaldo ahora en el mes de diciembre. En estas condiciones no vamos a poder pagar el aguinaldo. Son muchas provincias las que están en esta situación. Producto de una irresponsabilidad, de haber dicho que se iba a compensar coparticipando algunos impuestos. Si esto se judicializa, hay un 90% de posibilidades que se resuelva a favor de la provincias”.

Además, Torres aseguró que el propio Alberto Fernández debería compensar estos fondos a través de un decreto que después se ratifique en el Congreso.

“Este Gobierno tiene que resolver sus propias cagadas. Este Gobierno centralizó las arcas, como hace muchísimos años no se había hecho. Generó una matriz fiscal que es regresiva, distorsiva y que atenta contra las economías regionales. Por lo menos, como parte prioritaria de esta agenda debería resolverse este tema desde el Tesoro Nacional, no me parece que haya que haber alguna ingeniería fiscal coparticipando impuestos. Nosotros creemos que tiene que salir desde el tesoro directamente para no comprometer la coparticipación”, manifestó.

¿Privatización de YPF?

En otro tramo de la nota, “Nacho” Torres reveló que, junto con el gobernador electo de Santa Cruz, Claudio Vidal, mantuvieron un encuentro con el futuro titular de YPF, Horacio Marín. “Pudimos desmitificar un montón de cosas que se venían diciendo, que la verdad no son tan así. Hay que tener cuidado entre las especulaciones y lo que pasa verdaderamente en una mesa de laburo para una transición”, aseguró.

En ese sentido, Torres aseguró que “en principio la privatización de YPF no está en una agenda prioritaria”.

De Izq. a der.: Jorge “Loma” Ávila, Claudio Vidal, Horacio Marín, Ignacio “Nacho” Torres y Emiliano Mongilardi

“Primero hay que ordenar la empresa y después la decisión -en palabras del propio Presidente- será del Ejecutivo. Pero hoy no está en agenda. Esto nos deja tranquilos, porque privatizar una empresa deficitaria o una empresa mal administrada no es negocio para nadie. La primer medida es ordenarla y que valga más de lo que vale. Estamos hablando de 6 mil millones de dólares y podría valer el doble o el triple“, agregó.

Por otro lado, respecto a su diálogo con Marín y las expectativas del sector hidrocarburífero en el Golfo San Jorge, Torres comentó: “La conversación partió de la base de que una empresa, estatal o privada, si está mal administrada, hace el mismo daño a las provincias porque es menos laburo, atenta contra la sostenibilidad de las cuencas maduras, que es lo que nos preocupa a nosotros. La charla fue buena y nos entusiasmó que contemple una serie de medidas para fomentar el convencional, sobre el crecimiento exponencial de Vaca Muerta, y que no sea una dicotomía de Santa Cruz y Chubut contra Neuquén“.

Bullrich al Gobierno y reordenamiento en Juntos por el Cambio

Por último, el mandatario electo de Chubut y diputado nacional del PRO se refirió a la confirmación de Patricia Bullrich como futura ministra de Seguridad de Javier Milei. “No estamos en contra, son decisiones personales“, aseguró.

Sin embargo, advirtió: “La configuración del poder el JxC no va a ser la misma. Esa mesa no va más. Los gobernadores vamos a tener un rol central en la definición de la estrategia parlamentaria y política”.

“Es impensado ahora que actores que tienen algún partido satélite, que alquilan cada dos años, se sienten en una mesa y tengan el mismo voto que un (Maximiliano) Pullaro o que un Rogelio (Frigerio). Hay que ponderar la representación ejecutiva en más de 10 provincias y también los votos y las estructuras”, agregó.

“No puede ser que en una mesa, alguien que no tenía ni un concejal tenga la misma voz que un gobernador“, concluyó.

