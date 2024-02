Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La producción como eje de desarrollo es un concepto que, desde el momento de su elección, los gobernadores Claudio Vidal (Santa Cruz) e Ignacio “Nacho” Torres (Chubut) vienen reafirmando. La 86° Exposición Rural de Ganadería y Afines, junto a la 44° Exposición de Carnero a Campo, en la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia fue una nueva excusa para seguir, además, potenciando una alianza que vienen trabajando desde antes que asumieran sus respectivos cargos.

Junto a los gobernadores, estuvieron: el vicegobernador de Chubut, Gustavo Menna; el intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili; el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino; la ministra de la Producción de Chubut, Digna Hernando, y el titular del Consejo Agrario Provincial Santa Cruz, Adrián Suárez.

Torres fue enfático al hablar de la realidad argentina, en la que dijo que hay “un momento bisagra”. Rechazó la idea de que exista un gobierno nacional “débil” por el debate en el Congreso. “Creo que esa debilidad parlamentaria fortalece las instituciones, hace que el Congreso tenga centralidad, pero también les da a las provincias una centralidad que hace mucho tiempo no teníamos”.

Mirada regional

El acompañamiento de Claudio Vidal no pasó desapercibido. “Que haya acá dos gobernadores patagónicos inaugurando esta exposición, implica que tenemos una mirada regional, tenemos la capacidad de despojarnos de cualquier mezquindad partidaria o ideológica”, afirmó.

Trajo a colación una reunión “que tuvimos con Claudio en Tierra del Fuego, donde hablamos de los problemas de los productores que son similares. Y un productor nos decía: ‘Yo quiero que me paguen por la lana lo que vale, ni más ni menos que eso’. Hay discusiones más profundas que hay que dar. Por eso hay que corregir esas asimetrías y ser competitivos. Esa es la revolución que tenemos que dar en la Patagonia, la competitividad”.

En otro tramo, remarcó: “Hay un proyecto presentado en simultáneo por las dos bancadas más importantes del Congreso para que exista un bono fiscal que compense el sobrecosto de zonas desfavorables. Y la comisión no se puede poner de acuerdo para que haya un solo dictamen. Insisto en que hoy hay una oportunidad para dar estos debates”.

“Ahora quieren la grieta de los gobernadores contra el Gobierno nacional, ninguno de los gobernadores estamos en contra del Gobierno nacional. Pero, ¿cómo un gobernador no va a defender su producción?”, se preguntó. “Lo pedimos por estar a favor de esa Argentina productiva”; “Claudio, yo, Tierra del Fuego y Neuquén representamos la mitad de los dólares que se vienen dilapidando hace muchísimos años en los distintos gobiernos nacionales”, disparó.

Ley ómnibus

Sobre los cambios reclamados para las economías regionales en la Ley Ómnibus, como las retenciones o el régimen federal pesquero, el gobernador de Chubut marcó que eso “no es estar en contra de alguien” sino por el contrario “es estar a favor de esa Argentina” y aclaró: “No pedimos que se saque el capítulo de pesca por una cuestión ideológica partidaria, lo solicitamos por estar a favor del país y la soberanía de nuestro Mar Argentino”.

“La sociedad está harta de discusiones inconducentes” siguió marcando Torres y destacó: “En esta provincia estamos dando batallas importantes, desde el sostenimiento de la cuenca del Golfo; la educación, que es la verdadera revolución que tenemos que dar. Soy optimista” afirmó.

El incendio forestal en el Parque Los Alerces no estuvo ajeno al discurso de Torres. Recordó que el mismo fue intencional “está quemándose bosque nativo que tardará más de 150 años en recuperarse”. Y volvió a criticar a la Justicia Federal, “hay personas procesadas por tomas ilegales e iniciar incendios y no van a juicio hace más de cuatro años” y remarcó “este ecocidio no va a quedar impune”, reiterando que se presentarán como querellantes para lograr que así sea. Al tiempo que agradeció “la solidaridad tanto de Santa Cruz como de todas las provincias en este combate contra el incendio”

La casta

Repitió que en la “Patagonia estamos en un momento bisagra e histórico. Trabajamos en una agenda de desarrollo que apunta a agregar valor a los recursos. El planteo con Claudio y el resto de los gobernadores va en ese sentido. No puede tener la misma retención alguien que no agrega valor, no se puede llegar al equilibrio fiscal ajustando a la Argentina productiva”.

“La casta está en otro lado, queremos acompañar al Gobierno para ordenar la macroeconomía, somos la cuarta provincia exportadora y queremos apuntalar la producción. Consideramos que no es necesario poner palos en la rueda a un Estado que acompañe y desburocratice, pero que no genere asimetrías en la producción. Daremos las peleas en el ámbito nacional”.

Torres también precisó que “las retenciones y el bono fiscal son positivos para toda la provincia, tenemos un intangible con la marca Patagonia que es reconocida en todo el mundo, tenemos que ser conscientes del potencial y sacarnos el mote de zona desfavorable. Somos la región que más potencial tiene en toda América. No hay que estar en contra del productivo, no caigamos en falsas grietas. Y vamos a conformar una mesa multisectorial para definir cuáles son las comunidades que tienen que reconocerse”.

La producción como eje

Por su parte Claudio Vidal, junto a las autoridades, recorrió el predio y dialogó con emprendedores y productores presentes. Dijo que “la producción es uno de los ejes de nuestro gobierno. Desde ahí, con trabajo, es como podemos salir adelante”.

“En el trabajo del campo hay características que debemos trasladar a toda la comunidad: Saber esforzarse, esperar, recolectar los frutos y cuidar la tierra para que vuelva a ser fértil. Es casi lo opuesto de lo que vemos estos días, en donde lo que reina es el egoísmo, y el negocio fácil de los bancos y financieras”, señaló.

“Santa Cruz tiene tierra, riquezas naturales y hombres y mujeres de enorme valor” sostuvo Vidal y expresó: “Confío en ellos para salir adelante de esta crisis fenomenal. Saldremos con trabajo, confiando en el otro, esforzándonos, trabajando y cuidando” remarcó.

Esperanza

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, en su discurso recordó su paso por Santa Cruz: “Después de casi dos meses me toca compartir con el gobernador, con quien hicimos un lindo vínculo, al igual que con Ignacio Torres, con quien cruzamos llamados. Esta nueva argentina que comenzamos a transitar llena de esperanza”.

“La Patagonia alberga más del 50% del stock nacional ovino y Chubut se destaca por su excelente producción lanera. Desde la Rural trabajamos en una agenda de sostenibilidad y les pido a los dos gobernadores que nos den una mano para avanzar en este tema”, profundizó Pino.

El encuentro se realizó en medio del debate parlamentario de una ley que modificará gran parte del andamiaje legislativo de la vida cotidiana de los argentinos. Las posiciones planteadas marcan a las claras, el trabajo regional en las peleas comunes que tiene la Patagonia.