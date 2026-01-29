Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con un amplio despliegue de recursos humanos y materiales, el incendio que afecta al Parque Nacional Los Alerces continúa siendo combatido, pero las condiciones meteorológicas siguen siendo un factor determinante.

Ignacio Cabello, subdirector de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), explicó este jueves en FM El Chubut que las precipitaciones registradas en los últimos días fueron escasas y desparejas. “Llovió muy poquito, en algunos sectores capaz 3 milímetros, en otros menos”, detalló, y señaló que, si bien no alcanzan para extinguir el fuego, “por lo menos esos días son los que nos permiten trabajar y trabajar bien a los brigadistas, con un poco más de frío”.

Destacó que el personal en terreno logró avances importantes. “Estos días se pudieron hacer muchos trabajos, muchos cortafuegos, se vino trabajando muy bien”, informó. Sin embargo, advirtió que las condiciones ideales son difíciles de sostener, ya que “días como hoy ayudan al trabajo humano pero nos complican totalmente el apoyo aéreo”.

Actualmente, el operativo incluye unos 450 brigadistas pertenecientes a la AFE, Parques Nacionales y al Sistema Federal de Manejo del Fuego, con la colaboración de distintas provincias, entre ellas Santa Cruz. “Agradecerles a los brigadistas de todas las provincias que vinieron a ayudar”, manifestó Cabello. Además, se dispone de “19 medios aéreos de Nación más el de Chubut”, que operan cuando el clima lo permite.

Cholila y Esquel

Respecto a la situación en la zona de Cholila, dio a conocer que se trabajó intensamente con maquinaria vial y medios aéreos para evitar que el fuego cruce a sectores sensibles.

“Es fundamental poder controlar y que no cruce”, afirmó, y explicó que se utilizan estrategias como el “carrusel” de helicópteros para atacar focos específicos de manera coordinada, donde se utilizan dos helicópteros semipesados y mientras uno tira agua, el otro carga, y así sucesivamente.

Consultado sobre si el incendio avanza hacia Esquel, Cabello llevó tranquilidad. “No y se viene trabajando para evitar eso”, afirmó. Enfatizó que la prioridad absoluta del organismo es “cuidar a las personas, a las viviendas y al ambiente”, con especial atención en las zonas de interfase, donde hay población.

Sobre el pronóstico, advirtió que podrían registrarse tormentas con poca agua y actividad eléctrica, lo que obliga a extremar controles para evitar nuevos focos. También alertó por el aumento de temperaturas y viento previsto para este fin de semana, aunque se mostró expectante ante la posibilidad de lluvias más significativas la próxima semana.

Más de 50 días combatiendo el fuego

Respecto al desgaste del personal, Cabello reconoció el cansancio tras más de 50 días de incendio, pero resaltó el compromiso de quienes trabajan en el operativo: “Lo hacen con un compromiso y una pasión única, son verdaderos héroes”.

Asimismo, pidió responsabilidad a la población: “Está prohibido hacer fuego en la comarca andina, que no prendan ni un asado. El 95% de los incendios son causados por el ser humano”.

Finalmente, confirmó que se registraron algunos daños en infraestructuras menores. “Hubo algunas, pero no eran viviendas, sino depósitos chiquitos, de algunos campos”, precisó, y nuevamente, subrayó que las prioridades siguen siendo “cuidar las zonas de interfase, cuidar a la gente, a las familias y tratar de contener los distintos puntos para que esto no se siga ampliando”.