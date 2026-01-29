Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gobierno nacional analiza la posibilidad de prorrogar por decreto la ley de Emergencia Ígnea ante la crisis generada por los incendios mientras estudia la incorporación del aumento de partidas que reclaman los gobernadores al temario de sesiones extraordinarias.

Así lo definió el Gobierno después de una reunión de la mesa política en la Casa Rosada, según pudo saber, por fuentes oficiales, la Agencia Noticias Argentinas.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anticipó para este jueves la convocatoria que estaba prevista para el próximo miércoles, en medio de la crisis en el sur del país por los incendios forestales.

Los gobernadores patagónicos piden que el Congreso trate con carácter “urgente” la ley de Emergencia Ígnea en el marco de las sesiones extraordinarias, al advertir que la magnitud de los incendios y el impacto de la crisis climática en la Patagonia requieren recursos y herramientas adicionales tanto para el combate del fuego como para la asistencia a las comunidades afectadas.

La reunión de mesa política estuvo encabezada por Adorni y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a la jefa del bloque de senadores, Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo; los ministros Luis Caputo (Economía) y Diego Santilli (Interior); el secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura, Ignacio Devitt, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien asistió de manera virtual.

Mientras tanto, a través de la Resolución 91/2026, el Ministerio de Seguridad dispuso la asignación de $ 129.244 millones para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, con foco en equipamiento, funcionamiento, capacitación, fiscalización y sostenimiento operativo del sistema federal de respuesta ante emergencias.

José María Carambia, senador santacruceño.

Cabe mencionar que el senador José María Carambia había presentado un proyecto de Comunicación en el que solicitada al Poder Ejecutivo Nacional declare la emergencia ígnea en las provincias de Santa Cruz, Chubut, Neuquén, Río Negro y La Pampa, por el plazo de un año, “en virtud de la crítica situación que atraviesan por causa de los considerables incendios, con el objeto de adoptar las medidas necesarias para la supresión y el combate de los mismos, la restauración de las zonas afectadas y la prevención”.

Además, establece que se declara “zona de desastre al territorio afectado por los incendios en las provincias del Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa en los términos previstos en el inciso d) del artículo 2 de la ley 27.287 de Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil”.

El artículo 3° indica que “se encomienda al Poder Ejecutivo, para que a través del área que corresponda, conforme una mesa de trabajo con las máximas autoridades de las provincias involucradas, a fin de coordinar la adopción de las medidas y acciones que resulten necesarias para atender la emergencia declarada en el artículo 1° de presente”.

Natalia Gadano, senadora nacional de Por Santa Cruz. Al lado, su colega de bancada, José María Carambia.

En tanto que en artículo 4 señala que “se instruye al Jefe de Gabinete de Ministros a reestructurar, modificar o reasignar partidas presupuestarias con el fin de fortalecer de inmediato la capacidad estatal de respuesta ante la emergencia declarada”.

El pedido del legislador encuentra su coincidencia con el de la senadora nacional Natalia Gadano mediante proyecto de Ley y proyecto de Comunicación y también de sus pares patagónicos de la Cámara Baja, entre ellos Juan Pablo Luque y José Glinski de Chubut y que desde el 9 de enero vienen reclamando al Gobierno nacional el tratamiento urgente de la Ley de Emergencia Ígnea.