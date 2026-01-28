Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con la firma de monseñor Matías Vecino, obispo auxiliar de Santa Fe de la Vera Cruz y monseñor Juan Ignacio Liébana, obispo de Chascomús, delegados para el Área de Ecología Integral de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, un organismo estable de la Conferencia Episcopal Argentina, se dio a conocer un documento titulado “Nuestra Patagonia arde”.

“Con inmenso dolor y preocupación venimos siguiendo los sucesos que sacuden a nuestro sur argentino, en particular los incendios desatados, primero en Esquel, y ahora extendidos hacia otras zonas de la cordillera.

Por eso, pedimos a quienes compete, en especial al Gobierno Nacional en diálogo con los gobiernos provinciales, a que se declare la emergencia y se dispongan de todos los recursos necesarios para que la Patagonia se deje de quemar“, solicitaron.

“Después llegará el momento de determinar responsabilidades o señalar causas. Ahora es el momento de arremangarse y darle fin a esta crisis“, remarcaron.

Desde la fe, agregaron que “nos unimos en la oración pidiendo al Señor de la creación que envíe pronto la lluvia que alivie esta situación, y que consuele a tantos hermanos y hermanas, familias y comunidades, poblados y pueblos originarios que de diversas maneras fueron y son afectados por estos terribles hechos”.

Por último, dedicaron unas palabras para quienes están trabajando diariamente en terreno y quienes lo hacen aportando materiales: “Gracias a quienes con el cuerpo o la ayuda material están haciendo lo posible y lo imposible para apagar el fuego que destruye y devora todo a su paso”.

“María de Luján, Madre de nuestra Patria Argentina, interceda por nosotros e ilumine a los que tienen que tomar decisiones en estas circunstancias dramáticas”, cerraron el comunicado.