La búsqueda de Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69) continúa en Comodoro Rivadavia, luego de más de una semana sin noticias de los dos jubilados que desaparecieron cuando viajaban hacia la localidad de Camarones.

Durante la tarde del lunes se hallaron fogatas en el Cañadón Visser, camino a la Ruta Nacional 3, lo que generó nuevas líneas de investigación. En paralelo, la Policía de Chubut mantiene rastrillajes por tierra y aire, con la asistencia de drones, perros rastreadores y personal de la Subsecretaría de Protección Ciudadana y Defensa Civil Municipal.

Los familiares y vecinos también se sumaron al operativo, utilizando sus propios vehículos para colaborar con los patrullajes en zonas rurales y de difícil acceso.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, las últimas imágenes de los jubilados fueron registradas por cámaras de seguridad el lunes 13 de octubre a las 9:31 en la rotonda de las rutas 39 y 3, y luego a las 9:50 cuando se retiraban de Caleta Córdova.

El viernes 17, la camioneta Toyota Hilux en la que se desplazaban fue encontrada empantanada y con el cierre centralizado activado. Dentro del vehículo se hallaron sus objetos personales y dinero en efectivo, pero no sus teléfonos celulares, lo que incrementa la preocupación de la familia.

Gabriela, hija de Pedro, aseguró que su padre “es muy prudente y cuidadoso con su vida y su camioneta”, y remarcó que “no habría arriesgado ni la suya ni la de Juana manejando por un lugar tan peligroso”.

