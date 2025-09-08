Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En un posteo a través de su cuenta de X (antes Twitter), Juan Pablo Luque dijo: “¡La Provincia de Buenos Aires eligió ponerle un freno a la crueldad!” y agregó que “el triunfo de #FuerzaPatria por más de 13 puntos es una clara muestra de lo que sentimos millones de argentinos y argentinas: hay que ponerle un freno al gobierno nacional“.

“Felicito a @gkatopodis, a todos los legisladores electos, y sobre todo a los dirigentes que lideraron esta unidad”, sumó.

Y sumó: “Esta elección muestra claramente que los argentinos y argentinas tiene una vocación por proteger a los más vulnerables, a los sectores más postergados y que revindica valores fundamentales a favor de la Universidad Pública, de la Investigación y el trabajo. Ganó la política, ganó la democracia, ganamos los argentinos y argentinas”.

“No hay ‘fin’, esto recién está comenzando y en Chubut lo vamos a demostrar en octubre“, cerró.