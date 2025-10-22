Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El paradero de Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69) continúa siendo un misterio a 12 días de su desaparición en Comodoro Rivadavia. A pesar de los esfuerzos de la Policía de Chubut, la única pista concreta que manejan las autoridades es el hallazgo del vehículo abandonado en una zona de difícil acceso y muy alejada de las rutas principales. Este hecho ha abierto múltiples interrogantes sobre las circunstancias de su desaparición.

La Policía, con el apoyo de canes, drones y equipos especializados, intensificó la búsqueda en el área circundante al hallazgo del rodado. La última vez que se tuvo contacto visual con la pareja fue el sábado pasado a las 09:50 horas, cuando fueron captados por una cámara saliendo de Caleta Córdova, una zona al norte de la localidad. Desde entonces, no ha habido contacto ni señales que permitan determinar si sufrieron un percance o si se internaron voluntariamente en algún lugar remoto.

Fuerza de seguridad y voluntarios durante la búsqueda de la pareja.

Lucrecia Galgano, amiga cercana de la mujer que es intensamente buscada, dialogó con ADNSUR y aportó detalles claves sobre la personalidad de la mujer de 69 años. Juana, docente jubilada, llevaba una vida tranquila, centrada en su entorno, su iglesia y el cuidado de su nieto.

Galgano desestimó las hipótesis que sugieren que Juana podría haberse internado en zonas de caminata extensa. “Nosotros hemos salido a caminar y Juana se agitaba para caminar, más de una cuadra no caminaba. No veo posible que haya caminado tanto”, afirmó la amiga, lo que complica algunas de las líneas investigativas que circulan. La mujer enfatizó que su amiga de hace años “es muy confiada y no ve maldad en las personas”.

Efectivos de la Policía de Chubut organizando las tareas de búsqueda.

La ciudadana también arrojó luz sobre el vínculo entre Juana y Pedro Kreder (79), el cual era reciente. Se conocieron en una peña hace solo dos meses y rápidamente comenzaron una relación sentimental. “Ella estaba muy feliz, muy enamorada. Pensaba en mudarse con él”, expresó Galgano.

El viaje a Camarones que planificaban era parte de esta nueva etapa. No obstante, Juana había manifestado cierto temor a recorrer tantos kilómetros por la ruta, especialmente porque Pedro es una persona mayor. “‘Amiga, yo tengo miedo porque él es grande, la ruta es muy larga’ y no se animaba a decirle que no, pero que lo iba a pensar”, recordó la amiga sobre una conversación previa, un aspecto que añade misterio a la decisión de emprender la travesía.