El Ministerio Público Fiscal de Chubut, bajo la resolución Nro. 120/25 PG del Procurador General Jorge Miquelarena, conformó un equipo de fiscales generales para llevar adelante esta delicada investigación. Durante el proceso, se realizaron diligencias necesarias para dar trámite y resolución a los planteos, buscando la certeza sobre las circunstancias denunciadas. Esto incluyó la valoración de diversos elementos de prueba, el requerimiento de informes y documentación al propio Superior Tribunal de Justicia, al Tribunal de Cuentas de la Provincia, al Ministerio de Economía, y a las Secretarías de Justicia, entre otros, además de la toma de testimonios. Toda esta documentación, según los actuantes, fue debidamente acompañada por documentación respaldatoria.

Los puntos clave

La denuncia de la AMFJPH que se sustentaba en la invocación de medidas administrativas y presupuestarias que, según los denunciantes, configurarían conductas punibles contra la administración pública. Sin embargo, el análisis minucioso de la Fiscalía llevó a las siguientes conclusiones sobre los principales ejes de la acusación:

“Gastos Reservados” o Remuneraciones Adicionales: La denuncia sostenía que los ministros se auto-asignaron haberes adicionales basándose en conceptos que, para los denunciantes, implicaban malversación y violaban leyes específicas. La investigación determinó que lo que se cuestionaba como “gastos sin discriminar” no se encontraba en el catálogo presupuestario provincial, sino que correspondía a “erogaciones propias de la investidura de los Ministros del Superior Tribunal de Justicia”, las cuales estaban incluidas en el presupuesto aprobado anualmente por el propio STJ. El Tribunal de Cuentas de la Provincia confirmó que los aumentos provenían de una partida asignada para salarios de los integrantes del Poder Judicial y que no hubo transgresión a la Ley I Nro. 301 ni modificaciones regulatorias. Estos pagos, que eran habituales desde 1989, fueron considerados legales y justificados, y no encuadraron en el delito de malversación de caudales públicos.

La denuncia expresaba desde gastos no especificados, hasta de la designación de funcionarios sin concurso.

Pasajes Aéreos: Se denunció la asignación de pasajes aéreos (12 anuales de Chubut a Buenos Aires) a los ministros y secretarios, alegando peculado por el uso de recursos públicos para fines personales. La Fiscalía constató que estos pasajes estaban destinados a comisiones oficiales. Aunque se buscó una nueva modalidad de contratación a través de una empresa como ITS S.A., esta gestión no se concretó ni efectivizó. Las erogaciones cuestionadas estaban legalmente previstas y los pasajes utilizados para misiones oficiales fueron justificados por actos administrativos. No se halló configuración de delito.

Falta de Publicidad de Decisiones Administrativas: Los denunciantes señalaron un supuesto “ocultamiento de prebendas” por la falta de publicación de acuerdos que disponían beneficios. La investigación descartó la existencia de “dolo directo” (intención criminal) en la omisión. Se verificó que los acuerdos del STJ se cargan en el sistema informático “Marta” y que la información, incluyendo los acuerdos, se corrobora en el sistema EUREKA, que permite visualizar los mismos. La publicidad de los actos es un deber y una garantía. No se encontraron elementos que configuren un delito en este aspecto.

Designación sin Concurso de Funcionarios Públicos: Se cuestionó la designación de varios funcionarios, como el caso de Mariana Natalia Obregón como Secretaria Privada del Ministro Andrés Giacomone, sin el cumplimiento de concursos públicos, lo que se habría violado la Constitución Provincial y la Ley Y-174. La Fiscalía determinó que estas designaciones se realizaron mediante actos administrativos válidos y motivados. Se explicó que la Ley Y-174 permite que nuevas reglamentaciones sigan rigiendo y que los nombramientos pueden cubrir cargos establecidos por ley. Estas acciones fueron consideradas motivadas y públicas, sin alcanzar la configuración de un tipo penal. Si bien pudo haber “violaciones administrativas menos constitutivas”, no se llegó a la órbita penal.

Contratación de Roberto Gambuzza: La denuncia apuntaba al Presidente del STJ, Javier Raidan, por la contratación temporal de Roberto Gambuzza, alegando que este tenía antecedentes penales y que no cumplía con los requisitos legales. Sin embargo, la investigación obtuvo un Certificado del Registro Nacional de Reincidencia (con fecha de abril de 2025) para Gambuzza, que indicaba “no registra antecedentes penales a informar”. Aunque la prensa había informado sobre una supuesta investigación (“gerente fantasma”), la documentación oficial desvirtuó la acusación penal sobre sus antecedentes. La contratación fue considerada dentro de la órbita del STJ y no se encontró delito.

Desvinculación de Gustavo A. Weinger y Darío Roberts: Se denunció el abuso de autoridad por el presunto despido de Gustavo Weinger y Darío Roberts de sus funciones. La Fiscalía concluyó que este tipo de situaciones se enmarcan en la discrecionalidad administrativa y la relación de empleo público, siempre que se actúe de manera razonable y no se vulneren derechos fundamentales. La decisión de los ministros no abarca un tipo penal de abuso de autoridad (art. 248 del C.P.). Se consideró que, si bien podría haber alguna irregularidad, no se configuró un delito.

La decisión final

En definitiva, y tras la valoración integral de los hechos y la prueba recolectada, los fiscales intervinientes resolvieron desestimar las actuaciones. La resolución se fundamenta en los artículos 269 y 270 del Código Procesal Penal del Chubut, que establecen la facultad de archivar o desestimar cuando no se configuran elementos que permitan sostener una hipótesis criminal.

El Ministerio Público Fiscal enfatizó que el análisis de los hechos no arrojó la existencia de conductas que encuadren en un tipo penal. Este principio de legalidad es fundamental en el derecho penal, estableciendo que solo las acciones expresamente tipificadas como delitos por la ley pueden ser perseguidas.