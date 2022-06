La jueza Mariel Suarez aseguró que su suspensión "tiene una finalidad política"

Este martes, el Tribunal de Enjuiciamiento de Rawson decidió suspender a Mariel Suarez, la jueza acusada de besar al preso Mai Bustos. Tras conocerse la resolución, la magistrada habló con Lu12 AM 680 y aseguró que se trata de "la visión que tiene un grupo de persona que tiene la intención de sacarla del puesto. En este sentido, aseguró que tiene una finalidad política.

Además, aseguró que se trata de una resolución arbitraria que toman contra una jueza mujer cuando hay muchos hombre que llegaron denunciados al tribuna de enjuiciamiento y que no fueron suspendidos.

La decisión fue confirmada durante este martes por la mañana, en una sesión que se llevó a cabo en la ciudad de Rawson. Además, sostuvieron que el fallo es el primero en la historia y que establece la suspensión sin tener terminado el sumario de la investigación.

Consultada, sobre su situación actual, Suarez aseguró que siguen en condición de jueza penal, porque no está destituida, "hay una suspensión provisoria, no definitiva", aclaró.

Luego, respecto a los cuestionamientos que hizo el presidente del Consejo de la Magistratura para llevarla a esta suspensión, la magistrada aseguró que, en primer lugar "toman un video esta ampliado, cortado y editado. Las entrevistas llevaron 3 horas, esos segundos que dicen que es un beso, que no es tal, es parte de un video que esta manipulado".

Luego aseguró que "cuando se dieron cuenta de esto, dijeron que 'la jueza desatendió algunas cuestiones de su jurisdicción', lo cual no es así porque los jueces en la provincia de Chubut somos jueces del sistema acusatorio y trabajamos de forma online y remota".

Además, aseguró que tampoco es cierto que haya desatendido cuestiones que le competía atender. En este sentido, señaló que Es mentira la acusación hecha por el presidente del Consejo de la Magistratura, Tomás Malerba, que aseguró que no concurrió a la audiencia de control de un preso, por encontrarse con Mai Bustos.

Suarez indicó que "lo mas grave es que el tribunal de enjuiciamiento toma esta decisión sin respetarme el derecho a ser oída porque yo apenas me enteré que el Consejo de la Magistratura pidió esta suspensión, pedí una audiencia y no me la dieron".

Por otra parte, la jueza recordó que "en la provincia de Chubut hubo varios casos de fiscales y jueces que llegaron denunciados al tribunal de enjuiciamiento en una etapa mucho más avanzada, que no fueron suspendidos. Incluso siguieron en sus actividades".

"En mi caso, que soy una jueza mujer están tomando una resolución arbitraria sin percatarse que nunca habían suspendido a una persona y los demás habían sido jueces hombres", añadió.

Por último, destacó que "no hay ninguna acción en contra de ninguna norma, es solamente la visión que tiene un grupo de persona que tiene la intención de sacarme de el lugar de trabajo" y sostuvo que todo el asunto "tiene una finalidad política"