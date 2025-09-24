Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La comunidad argentina se encuentra conmocionada tras el trágico accidente ocurrido el pasado 23 de agosto en la ruta nacional N° 5, cerca de Francisco Madero, provincia de Buenos Aires. Un choque entre un automóvil Fiat Argo y un camión Fiat Iveco le costó la vida a Amílcar Nicoletti y a sus dos hijos, Ian de 7 años y Yasmín de 15. La familia se dirigía a ver el clásico entre Rosario Central y Newell’s cuando ocurrió el fatal siniestro.

Ivana Oronel, esposa de Amílcar y madre de los niños, fue rescatada de entre las llamas por un exbombero y trasladada de urgencia al hospital “Dr. Juan Carlos Aramburu” en Pehuajó, donde fue intervenida quirúrgicamente. Tras recibir el alta médica, algo que ocurrió recientemente, la mujer enfrenta ahora el inmenso dolor de haber perdido a toda su familia, además del tiempo correspondiente de recuperación.

La noticia generó una profunda tristeza en Comodoro Rivadavia, donde la familia Nicoletti era muy querida. Ian concurría al Colegio Salesiano Dean Funes, mientras que Yasmín era estudiante de bellas artes. Ambos eran reconocidos por su alegría y su participación en diversas actividades. La comunidad educativa y los amigos de la familia se unieron para brindar apoyo a Ivana en este difícil momento.

Ivana junto a su pareja y sus dos hijos en común.

Según allegados, la familia viajaba a Rosario para asistir al clásico entre Rosario Central y Newell’s, un partido que Central ganó con un gol de Ángel Di María. Inicialmente, tenían previsto viajar en avión, pero problemas con la documentación o una medida de fuerza de controladores aéreos frustraron ese plan, lo que terminó de obligarlos a trasladarse en automóvil.

Además, cabe destacar que Ivana fue rescatada de entre las llamas por Cristian Fornés, un exbombero voluntario y trabajador de la Cooperativa Eléctrica de Pehuajó. El hombre, que pasaba por el lugar, no dudó en detenerse y socorrer a las víctimas. Logró sacar del camión al conductor, que había quedado atrapado, y auxilió a Ivana hasta la llegada de los servicios de emergencia. Testigos afirman que su rápida acción salvó la vida de ambos.

Finalmente, es necesario destacar que la noticia de la pérdida de Amílcar, Ian y Yasmín golpeó con todo a la comunidad de la localidad comodorense. En las redes sociales, se multiplicaron las expresiones de condolencias y solidaridad, con mensajes que resaltaban la calidad humana y el carácter “increíble” de Amílcar, descrito como “el mayor” de la familia y una persona ejemplar para quienes lo conocían.