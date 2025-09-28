Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los gobernadores que integran el espacio Provincias Unidas se reunirán en dos encuentros consecutivos esta semana, con el objetivo de consolidar su presencia política y mostrar fuerza electoral frente al kirchnerismo y al mileísmo.

Según pudo saber La Opinión Austral, la primera reunión será este lunes 29 de septiembre a las 8:30 en la Casa de Chubut en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los gobernadores que conforman el espacio son Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz), Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Carlos Sadir (Jujuy).

Hasta el momento, no hay confirmación oficial de que Claudio Vidal participe de ambas convocatorias.

El segundo encuentro tendrá lugar el martes 30 de septiembre en Puerto Madryn, donde los mandatarios provinciales buscarán mostrar músculo político y reforzar su posicionamiento electoral. El anfitrión será Ignacio Torres, quien recibirá a sus pares en medio de la tensión generada por la reciente discusión sobre las “retenciones cero” entre la Nación y las provincias.

De acuerdo con fuentes oficiales de Chubut, los gobernadores realizarán una recorrida por la empresa Aluar, acompañados por Javier Madanes, propietario de la metalúrgica y representante de un sector muy afectado por la suba de aranceles a las importaciones de Estados Unidos. Desde Provincias Unidas destacan que Aluar simboliza los reclamos que impulsan a nivel nacional.

Tras la visita a la empresa, los gobernadores se trasladarán al Hotel Rayentray, donde ofrecerán una conferencia de prensa conjunta. En el evento también estarán presentes la diputada Ana Clara Romero y el vicegobernador Gustavo Mena, ambos candidatos de Despierta Chubut, sello con el que Torres competirá en las elecciones de octubre.

Uno de los principales objetivos de estas reuniones será mostrar gestión provincial exitosa, avanzar en la discusión de una reforma fiscal federal y reivindicar la protección de la industria nacional, reforzando la imagen de Provincias Unidas como alternativa política frente al kirchnerismo y al mileísmo.