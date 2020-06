Comodoro eximió a comerciantes a pagar impuestos

Este miércoles, la Municipalidad de Comodoro comunicó que realizará una exención de impuestos a los comercios según la actividad que realicen y cómo se vieron afectados por la pandemia de COVID-19.

En este sentido, varios comercios de la ciudad atraviesan un momento delicado por el impacto de las medidas adoptadas por el Municipio. Durante esta última semana, los lugares más afectados fueron los centros de deportes como los gimnasios, donde dos ya cerraron sus puertas.

"Es un cachetazo"

El presidente de la Cámara de Comercio, Guillermo Ciriani en diálogo con El Comodorense manifestó que " si los comercios vuelven a cerrar, la situación será insostenible".

Sobre la Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), el referente manifestó “hasta el momento no tuvimos respuesta oficial, sabemos que la ayuda puede ser escasa, por eso el pedido es imperante para que no nos dejen cerrar la comercialización, porque ahí sí que no tendremos ningún tipo de alternativa”.

Medidas adoptadas

Frente a los casos de COVID-19 en la ciudad, los comercios de Comodoro Rivadavia aún continúan autorizados, pero solicitando a los clientes el número de DNI, uso de tapabocas y mantenimiento del distanciamiento social.

Es importante destacar que los comercios esenciales, como supermercados, almacenes, farmacias, rotiserías y panaderías, tienen permitida la atención al público hasta las 21 horas. Mientras que los deliveries son hasta las 23 horas de lunes a viernes y los fines de semana hasta las 00 horas.

El resto de los comercios podrá atender al público hasta las 20:30 horas.

Paso a paso

Para realizar el trámite, los interesados deben ingresar a la página web www.comodoro.gov.ar. Allí, sobre la sección de impuestos, deberán ingresar al sistema. Si son usuarios de la página, podrán ingresar con el número de CUIT y contraseña, caso contrario deberán registrarse. El siguiente paso es hacer click sobre el apartado “Exención COVID-19” y luego imprimir el certificado resultante de ello.

Los comerciantes interesados, en caso que sea necesario presentar documentación adicional, deberán adquirir un turno presencial para completar la solicitud